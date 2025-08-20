Erik bevittnade kyrkans färd i Kiruna

Intresset för gamla kyrkobyggnader förde Erik Johansson till Kiruna för att bevittna flytten av stadens kyrka.

Efter tre års förberedelser har kyrkan i Kiruna nu flyttat intill den grund den ska stå på. I morgon ska den flyttas upp på grunden.

– Vi är kyrkans levande stenar. Det är våra steg och våra röster som gör rummet levande och heligt och som ger det riktning genom böner och lovsång. Nu låter vi kyrkan färdas bland fjällbjörkarna och fjällvindarna och lämna den plats den vuxit upp på.

Med de orden och med Luleåbiskopen Åsa Nyströms välsignelse lät kyrkoherde Lena Tjärnberg Kiruna kyrka inleda sin flyttfärd.

Även om fjällblåsten gjorde så gott den kunde för att hjälpatill rörde sig den 672 ton tunga träbyggnaden endast med en maxfart på en halv kilometer i timmen. Den fem kilometer långa flytten tog två dagar.

Tusentals människor bevittnade flytten. Bland dem Erik och Gun-May Johansson från Pedersöre.

– Jag blev intresserad av flytten av Kiruna och speciellt kyrkan för många år sedan då jag läste om det lokaltidningen. När vi kom från Nordkap för två år sedan körde vi via Kiruna, besökte kyrkan och talade med kyrkväktaren. Tanken på att flytta den kändes overklig, för den är ju stor. Men allt tycks vara möjligt, säger Erik.

Paret Johansson står vid flyttvägen och väntar på att kyrkan ska passera. Men de 224 hjulen som bär upp balkarna under kyrkan har tillfälligt stannat.

– Jag har ingen relation till Kiruna, men en relation till kyrkobyggnader. I början på nittiotalet, innan jag öppnade begravningsbyrå, var jag med om att renovera stadskyrkan i Jakobstad. Jag är intresserad av kyrkobyggnader och hade troligen fortsatt jobba med dem om jag inte blivit företagare.

Om två år invigs kyrkan och då räknar Erik Johansson med att köra förbi nästa gång.

Kyrkan flyttas för att gruvan LKAB ska kunna expandera under marken där kyrkan stått. Flytten beräknas kosta över en halv miljard kronor, över 50 miljoner euro. Och det tycker LKAB:s vd Jan Moström är värt pengarna.

Bland åskådarna är känslorna varierande. Här finns både förståelse och sorg.

Författaren Mattias Timander är från Kiruna, men nu bosatt i Stockholm. Han försöker skilja på det man tycker och det man känner.

– Jag känner att det är lite stötande. Men jag tycker att det är bra att kyrkan flyttas och inte rivs.

I en intervju för SVT säger han sig tro att utflyttade Kirunabor är mer kritiska till utvecklingen än de som bor här.

– Kirunaborna gör ju en uppoffring. Många Kirunabor kan tycka det är fräckt att komma utifrån och ha en massa åsikter. Men vi ser bara förändringen när den skett, bor man i Kiruna ser man det hända.

Han berättaratt han fick en chock när han upptäckte hur mycket som förändrats sedan han var i staden senast.

– Jag kunde inte lokalisera var biblioteket, där jag fick upp ögonen för litteraturen, hade funnits.

Kyrkan får nu en ny plats på kyrkogården i Kiruna. Den 26 september flyttar också klockstapeln dit. Också Mariakapellet i Kiruna med kolumbariet, en plats för urnor med aska från kremerade personer, ska flyttas tillsammans med askan från 5 000 avlidna i kolumbariet och i minneslunden. Endast Hjalmar Lundbohm, LKAB:s förste disponent, är kistbegraven vid platsen för den gamla kyrkan. Hans grav ska också flyttas om två år.