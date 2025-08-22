Borgå stift i augusti: Avsked, förordnanden och val

Med hösten följer ett antal förändringar bland prästtjänsterna i stiftet.

Domkapitlet sammanträdde torsdagen den 21 augusti 2025.

Domkapitlet har beviljat Boris Sandberg avsked från prästämbetet. Den 80-årige Sandberg har sedan flera år tillbaka varit engagerad i Missionsstiftet, som är en självständig evangelisk-luthersk kyrka utan formella band till Borgå stift.



Förordnanden



Kjell Thuvall från Sverige förordnas som tf kaplan i Ekenäsnejdens svenska församling för höstterminen 2025. Tjänsten är lediganslagen och kan sökas som ordinarie fram till mitten av september.

Irene Erkko slutar som kaplan i Esbo för att sköta en kaplanstjänst i Väståbolands svenska församling.



Flera församlingspastorer i stiftet lämnar sina jobb. Martin Jakobsson i Domkyrkoförsamlingen i Borgå byter från september till en visstidstjänst som församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors. Vid augusti månads slut slutar församlingspastorerna Maria Lindberg i Hangö och Eva Ahl-Waris i Vanda, båda på egen begäran



Tuomas Toivonens förordnande som tf kaplan i Närpes förlängs till september månads slut. I Mariehamn är kaplan Jessica Bergström fortsatt tjänstledig till slutet av oktober.



Mats Björklund som hade önskat växla ner från kyrkoherdejobbet i Korskholm börjar nu i samma församling, men som kaplan från den 15 september. Vid sidan av arbetet kommer han ändå att sköta kyrkoherdeuppgifter ända till vårvintern 2026. Kyrkoherdetjänsten ska lediganslås.





Nya poster i stiftets ledning besätts i höst

Tjänsten som kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling och domprost söks av Karl af Hällström och Camilla Ekholm. Domkapitlet ger sitt valförslag vid sitt sammanträde den 18 september. Domprosten väljs av församlingsmedlemmarna den 9 november. Valproven hålls två söndagar innan, den 19 och 26 oktober.

Vid sammanträdet den 18 september väljs också ny lagfaren assessor till domkapitlet. Tjänsten söktes av fyra personer.





Lediga tjänster i stiftet

Två kaplanstjänster, i Ekenäsnejdens och Närpes församlingar är lediga att sökas senast den 14 september. Tjänsten i Ekenäsnejdens församling har lediganslagits tidigare och inlämnade ansökningar beaktas. Annonserna finns på domkapitlets webbplats och Kirkkorekry.



