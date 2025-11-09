Camilla Ekholm vald till domprost i Borgå

Församlingsmedlemmarna i Borgå domkyrkoförsamling gav i söndagens val 641 röster för Camilla Ekholm och 57 röster för Karl af Hällström.



Camilla Ekholm, 48, blir därmed den första kvinnan på posten som domprost i Borgå som första gången besattes år 1724. I tjänsten som kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen blir hon också automatiskt medlem av domkapitlet i Borgå stift och biskopens ställföreträdare när en sådan behövs.



Borgåförsamlingen är bekant för Camilla Ekholm efter elva år som församlingspastor och kaplan här efter hennes prästvigning 2003. Sedan 2014 har hon arbetat i Sibbo svenska församling.

Camilla Ekholm planeras träda i tjänst den 1 april 2026 och installeras som kyrkoherde fyra dagar senare i en installationsmässa på påskdagen. Hon efterträder den nuvarande domprosten Mats Lindgård som har sin avskedsgudstjänst på kyndelsmässodagen i februari.

Av de röstberättigade församlingsmedlemmarna använde 7,8 procent sin rösträtt.