Ett levande musikliv är Korsholms varumärke – varje vecka kommer 135 människor till församlingen för att musicera

Det går inte att ta miste på sångarglädjen. Alla generationer tar ton, enstämmigt eller flerstämmigt.

Glada skratt hörs i kyrkan i Korsholm. Barnkören har avslutat sin övning och kvällens höjdpunkt har börjat – kurragömma i kyrkan.

Barnen fyller hela det stora kyrkorymmet med liv och rörelse. De springer omkring och söker nåt skrymsle att gömma sig i. När de blivit funna väntar de vid altaret tills någon sätter sig på altarringen och börjar räkna. Vips är de borta igen.

– Av erfarenhet har jag lärt mig att räkna alla barnen innan leken börjar för att vara säker på att alla hittats innan vi slutar, säger kantor Erica Nygård som leder kören tillsammans med sin kollega Michael Wargh.

Erica avser den gången då några barn hade gömt sig på trappan utanför. Där satt de tills nästa körövning tog vid.

– Lyckligtvis avslöjades de av sångarna i Psallite som kom till sin övning.

När barnens lek är slut tar kammarkören Psallites övning vid. Erica leder också den. Den kören står för den mest avancerade repertoaren och ställer de högsta kraven på sångarna.

Under tiden står tre damer i församlingshemmets kök. De kokar det viktiga kaffet till kaffestunden som ska inleda Kör för allas övning. De lovar att kaffet är starkt. Löftet håller.

Kör för alla är kontrasten till Psallite. Det är en lågtröskelkör där redan namnet säger vad kören handlar om.

– Sångarna sjunger gärna – men inte i stämmor – nog i kanon. Många i kören har haft fyra eller fem i sång i skolan och fått höra att du inte kan sjunga för du kan inte hålla ton, säger kantor Ann-Christine Nordqvist-Källström som leder kören.











Men när kören ställer sig upp och sjunger Bara i dig har min själ sin ro är det som att själen finner ro. Enstämmigt och vackert.

Kom med och sjung, säger sångare i både Psallite och Kör för alla. Jag tackar för erbjudandena och inväntar fortfarande på att Kör för tondöva ska starta.

Det är en vanlig onsdag kväll i Korsholms svenska församling. På programmet står tre körövningar där alla församlingens tre kantorer är engagerade. Men inte bara det, i kyrkans södra flygel har Julianna Luoma sånglektion med sin sånglärare, operasångaren och taxichauffören Jenny Sandelin.

Nästa dag fortsätter det. Då har Michael övning med kyrkokören, blåsensemblen och ungdomskören.

I princip varje vecka kommer 135 människor till församlingen för att delta i någon av dess körer eller ensembler. Dessutom får ett sextiotal elever enskild undervisning i sång eller något instrument.

Sången och musiken har blivit något av ett varumärke för Korsholms svenska församling. Inte minst tack vare församlingens tidigare kantor Rainer Holmgård. Han startade församlingens musikskola 1965 när han kom till församlingen.

– Då skulle jag ha kunnat försörja mig på att ge lektioner, men jag tyckte att de lika gärna kunde tas in i församlingen. Det var ett sätt att föra ut ordet som är grunden för församlingens verksamhet. Många har också inlemmats i församlingsgemenskapen genom musikskolan, sade han i en intervju för Kyrkpressens lokalsidor för Korsholm inför musikskolans sextioårsjubiueum tidigare i höst.

– Många unga som inlett sitt musicerande i musikskolan är i dag en stabil grund församlingens musikproduktioner. För mej har det varit en innerlig fröjd att följa de unga från de första stapplande musikstegen till mogna musikutövare.



En medveten satsning på musiken

Rainer Holmgård gick i pension år 2010. Än idag prioriterar församlingsrådet medvetet att satsa ekonomiska resurser på musiken. Församlingen har tre anställda kantorer och åtta timlärare i musikskolan. I år är församlingens nettosatsning på musiken 45 euro per församlingsmedlem. För eleverna kostar lektionerna, men inte så mycket som de närliggande musikinstituten.

– Vi försöker vårda det som Rainer startat så gott det går. Det bygger ju på att frivilliga kommer hit vecka ut och vecka in och medverkar i i gudstjänster och konserter. Annars skulle inte funka, säger Erica.

Camilla Särs är en av dem. Sedan 2021 spelar hon cello i kammarorkestern och får lektioner i musikskolan av en cellist i Vasa stadsorkester.

– Korsholms svenska församlings musikskola är ganska unik, någon motsvarande finns inte. Det är Rainer Holmgårds förtjänst, säger hon.

Camilla började i musikskolan som vuxen genom att ta orgellektioner av Ann-Christine. Så sjöng hon i tio år i Psallite innan kammarorkestern.

– Det är något speciellt att musicera tillsammans. Det är roligt att sjunga i kör men ännu roligare att spela i orkestern. Jag har fått många vänner i församlingen tack vara musiken.

Camilla är inte den enda vuxna eleven i musikskolan. Några åldergränser finns inte. Det är upp till lärarna att bestämma den nedre åldersgränsen.

För tillfället erbjuder musikskolan enskild undervisning i orgel, piano, sång, blockflöjt, tvärflöjt, trumpet, klarinett, gitarr, cello, sång och harpa. Utbudet har med tillgängliga lärare att göra.

Sång är det populäraste ämnet. Jenny Sandelin är enda sånglärare och har 23 elever, flest av alla lärare musikskolan. Hon har varit sånglärare sedan 2018.

– Alla mina elever sjunger inte opera. Det är väldigt varierat eftersom jag har både unga flickor och äldre som elever. Jag är glad över att också männen har varit intresserade av sånglektioner, säger Jenny.

Hon, liksom kantorerna, har noterat att det är mest kvinnor som sjunger. Körerna har en ständig underbemanning på tenorer och basar.

– Det kan bero på att manskören Vasa sångargille i stan drar ganska många manliga sångare, säger Ann-Christine.

Själv skulle Jenny helst stå på scenen och sjunga själv. Men konserterna har inte kommit igång efter coronan ännu.

– Jag skulle gärna kunna lämna bort taxichaufförsjobbet. Men jag tycker faktiskt om det också. Det har varit jätteroligt för mig som är äventyrslysten och social. Att leva på att uppträda är också en osäker bransch.



Vad betyder musikskolan och musiklivet i församlingen?

– Jag har upplevt att folk är jättestolta över församlingens musikverksamhet. Församlingsmedlemmarna går aktivt på konserter så musiken har en samlade inverkan, säger Erica.

Michael håller med.

– Det är rikedom och den där extra kryddan i gudstjänstmusiken, säger han.

Satsningen på musiken är också en orsak till att kantorerna trivs i församlingen. Ann-Christine har jobbat längst, i 35 år. Michael var ensam kantor på Replot i 13 år och kom till Korsholm för att få mera action och utmaning.

– Jag har hållits här för det har varit så intressant och mångsidigt, säger Erica.