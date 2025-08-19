Hon gjorde radiodokumentär om väckelsen på skolan för 20 år sedan

Ann-Sofi Nylund gjorde en dokumentär om kristen skolpush i Jakobstad för 20 år sedan.

Vem är du? Anna-Sofia Nylund har gjort radiodokumentären ”Väckelsen som skakade Jakobstads gymnasium”. Varför gjorde hon den, och vad lärde den henne om kristen tro?

Vintern 2003–04 var det väckelse i Jakobstads gymnasium, driven av ungdomsrörelsen Ny generation med rötter i frikyrkan Livets Ord.

Nyfrälsta gymnasieelever evangeliserade på skolan, affischerade om helvetet, bjöd på kanelbulle och gjorde bönelistor över sina skolkompisar. Men det polariserade skolan och ledde till en konflikt som slank ut i medierna.

Anna-Sofia Nylund var 18 år, abiturient och satt i elevrådet, sysslade med politik och teater, och gjorde motstånd mot sådan påträngande tro. Nu har hon gjort en radio­dokumentär om de där månaderna.

Varför gjorde du dokumentären?

– Materialet hade jag redan. Jag gjorde redan 2017 ett konstverk, Heal, med människor som hade varit med i Ny generation och motståndare till dem, och de regisserade varann i scener rån den tiden och så diskuterade vi efteråt.

Varför blev väckelsen en berättelse hos dig?

– I gymnasiet blev det här en så stor grej och i de två grupperna kunde vi inte kommunicera med varandra. Man är ung och stolt också och har en drive att tillsammans sätta upp ett motstånd. Men så har jag också som vuxen funderat över hur jag har börjat se så snävt att alla kristna skulle vara sådana radikala som absolut vill be för mig, för att de tror jag ska hamna i helvetet.

Det säger också nånting om Jakobstad? Vilka var dina kontaktytor till kristen tro?.

– Varenda hobby jag gick till var kristen – scou­ter, miniorer, juniorer, barnkör, alla läger, också skidresorna ännu i högstadiet var kyrkans. Och när jag sedan gick på street dance så undrade jag varför de inte hade andakt. Jag trodde det var så det skulle vara.

– Efter skriban kallade jag också mig kristen i två veckor, men sedan tyckte jag det var roligare att typ... dricka öl. Ffter skriban fanns också sånt där om att vara en ”äkta kristen” och ”hur kan hon där gå med kors om halsen, när hon har så där urringad tröja?

I Anna-Sofia Nylunds dokumentär har det gått många år. Vissa Ny generation-aktiva är inte alls kristna längre – medan vissa motståndare till dem i dag betraktar sig som kristna.

(Författaren) Kaj Korkea-aho, tidigare kritisk till mycket av det kristna i trakten, försvarade nyligen de kristna unga på gymnasiet med ”saker man gör när man är ung”?

– Ja, jag borde kanske göra en dokumentär till om kristna som haft en ungdomsiver kring sin kristendom och sedan fått perspektiv på den.

Men var fanns de vuxna då – skolans lärare, ledningen för Ny generation, ungdoms­ledarna i kyrkorna i stan...?

– Det hela borde ju ha stoppats tidigare av rektorn, som till slut ordnade en paneldebatt. Men då hade det ju gått så långt att allt var i medierna. Många som var med i Ny generation har berättat att ungdomsledarna i församlingarna hejade på dem – fortsätt bara! Men var svårt att få någon av dem att berätta om det i dokumentären.

– Och medierna: En journalist på Jakobstads Tidning, som den hette då, hade tagit in ungdomar och riktigt grillat dem. Och en lärare hade haft en 16-årig Ny generation-tjej att inför klassen förklara varför hon inte tror på evolutionsteorin. Det är ju också helknäppt!

– Egentligen tror jag att de som var med i Ny generation var de mest utsatta. Många av dem verkar nu efteråt haft mest att bearbeta.

Du har sagt att konsten är andlig?

– Konsten är för mig ett sökande efter någon form av sanning, som det måste vara att söka Gud. Det är jättefascinerande när någon påstår sig ha hittat sanningen. Hur kan man det? Jag tror att det inte finns ett självklart svar.

- - -

FAKTA – ANN-SOFI NYLUND