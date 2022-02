JAG TROR att många tycker att vi lever i en väldigt otrygg tid. Det finns så mycket i vår värld som inte är som det borde vara, särskilt nu när vår tillvaro skakats i sina grundvalar på grund av det lömska viruset som vi fått dras med redan i ett par år. Det bekymrar oss, oroar oss och skrämmer oss. Vad skall vi göra av vår oro och ängslan? Vart skall vi vända oss med vår rädsla och ångest?

”Herre, till vem skulle vi gå?” utbrast lärjungen Simon Petrus när Jesus en gång ställde frågan om hans lärjungar skulle komma att lämna honom (Joh. 6:68). Svaret på den frågan är lika aktuellt för oss idag. För om inte till Herren, till vem skulle vi gå i vår nöd, vår, oro och vår otrygghet?

SÅ LÄNGE vår blick är fäst på frälsaren finns det inget att frukta. Vi får alltid komma ihåg att vår hjälp under livets prövningar finns allenast hos Jesus Kristus. Han är med oss i livets stormar. Ingen av oss blir befriade från prövningar i livet, men Jesus kan visa oss vägen i och genom varje prövning. Mitt i stormen får vi vara trygga när vi är i Herrens hand.

Vi har fått underbara löften i Bibeln och får komma till vår himmelske fader och till hans son Jesus med alla våra bekymmer, med all vår oro och all vår ångest. Han förstår vår situation – också vår ängslan över coronaviruset. Om vi upplever att vi vandrar i dödsskuggans dal, så skall vi ty oss till frälsaren, den gode herden. Just för att han varit människa kan han förstå människans belägenhet till fullo. Men han är också helt och hållet Gud, och just därför och bara därför, kan han även befria människan från det som binder henne eller tynger henne.

DEN TRYGGASTE vägen är således den väg som Herren själv stakat ut åt oss. Även om den vägen ibland till och med kan gå genom torr och svårframkomlig öknen eller oländig terräng så finns det inget att frukta när vi är i Guds vilja.

Den stora paradoxen är att han som vill leda oss på livsvägen, samtidigt själv vill vara den vägen. Jesus säger ju om sig själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh. 14:6) Och när vi vandrar på den vägen har han också lovat vara med oss alla dagar intill tidens ände (Matt. 26:16–20).

Marcus Jakobsson är kaplan i Närpes församling.