388 miljoner kristna förföljs: ”Antalet har aldrig varit så högt”

Jockum Krokfors, MKV:s verksamhetsledare, ser den lidande kyrkan som en förebild för oss i väst.

Jockum Krokfors har nu satt punkt för sitt 30-åriga verk som församlingspräst. Det gjorde han senaste söndag då höll sin avskedspredikan och ledde mässan i Jakobstads kyrka. Sedan ett år tillbaka är han anställd som verksamhetsledare för MKV, Martyrkyrkans Vänner.

– Jag har haft en förberedelsetid på tio år. Jag fick ett inre tilltal redan före min 50-årsdag. I tilltalet ingick också ett tydligt: inte ännu. Jag lade den tiden i Guds hand och sa att han får visa mig när det är dags.

För nio år sedan, då han firade sin 50-årsdag i Jakobstads kyrka, överraskade MKV:s grundare och ledare Johan Candelin både församlingen och Krokfors med att offentligt utse honom till sin efterträdare.

– Före det hade han nämnt det som en möjlighet, men jag hade ingen aning om att han skulle säga det offentligt. Jag var lika förvånad som alla andra. Då fanns det inget konkret.

Nu är det verklighet och det är Krokfors som reser runt både internationellt och nationellt och talar med och för de kristna som lider för sin tro.

– Vi gjorde ingen gemensam introduktionsresa. Jag har suttit i MKV:s styrelse och varit styrelseordförande så jag kände till verksamheten och delvis också människorna. Resorna jag gjort har också handlat om att lära känna våra samarbetspartners personligen.



Resor ökar förtroendet

Han ser resorna som viktiga.

– Det är viktigt att regelbundet hålla kontakt och besöka förföljda kristna på ort och ställe. Det handlar om att bygga förtroende. Vi behöver veta att kontakten är pålitlig och att hjälpen når fram. När vi lärt känna dem bättre, sett deras liv och vilka utmaningar de har kan vi också föra deras talan med en helt annan trovärdighet. Det är berörande att få träffa de här människorna, se deras nöd och höra vad de har gått igenom.

Johan Candelin finns kvar som bakgrundsstöd och de träffas ungefär en gång i veckan.

– Han brukar komma in till kansliet på måndagar. Vi sitter en timme, ber tillsammans och diskuterar. Han sporrar och hjälper vid behov men han har gett över ansvaret, säger Krokfors.

Enligt Open Doors årliga rapport förföljs 388 miljoner kristna på olika håll i världen. Antalet har aldrig varit så högt.

– När jag började för ett år sedan var antalet 360 miljoner.

Förföljelsen är inte alltid religiöst betingad, det kan också vara kulturellt, politiskt eller personligt. Kommunismen är ett typiskt exempel där kristna, som ser att det finns någon som står över all mänsklig makt, blir ett hot mot partiet.

– Den lidande kyrkan är en förebild för oss i väst, att se de kristnas hunger efter Bibeln och glädjen att få en. På många håll firar de gudstjänst varje söndag trots att de vet att det kan vara jättefarligt.



Lever i prövning

Kristna som Jockum Krokfors träffat talar inte om sig själva som förföljda.

– De säger att de lever i prövning och i svårigheter. Det är vi som säger att de är förföljda.

På frågan vad vi kan göra för dem svarar de oftast: be för oss.

– Deras bön är framför allt de ska få vara fortsatt rotade i Herren och trogna sin kallelse. Det är klart att de vill leva människovärdiga liv och ha samma rättigheter som andra. För vem vill leva på flykt utan några rättigheter i främmande land. Det onda är ont och förföljelsen är fruktansvärd när den är allvarlig. Men Gud kan välsigna. Vi ser ju genom kyrkans historia att kyrkan växer i motstånd. När pastorerna blir fängslade växer kyrkan.

För en månad sedan var Krokfors i Thailand där han bland annat träffade MKV:s samarbetspartner pastor Elvin som arbetar med pakistanska,kristna flyktingar i Bangkok.

– Deras läge är utmanande, de får inte officiell flyktingstatus och har inga rättigheter. De får varken uppehållstillstånd, jobba, skriva hyresavtal, sjukvård eller utbildning för barnen. De är helt och hållet utelämnade.

Pastor Elvin är också kontaktperson till tegelslavarna i Pakistan. Det är människor som lånat pengar av ägarna till tegelfabrikerna mot att de ska jobba av skulden. Men de kommer aldrig ur den. Genom åren har MKV förmedlat hjälp att friköpa slavar genom att betala deras skuld och ge dem en startpeng att de kan komma igång med sina liv. Till det behövs omkring 5 000 euro per familj, vilket är stora pengar för dem.



Österbotten kärnområdet

Österbotten är MKV:s kärnområde, där de flesta understödjarna finns. Krokfors har också gjort flera resor till södra Finland och en del finska orter och berättat om den lidande kyrkan.

– Vi är jättetacksamma över våra trogna understödjare. De var också trogna genom de svåra åren när vi gick igenom den juridiska processen.

Han syftar här på att MKV åtalades för penninginsamlingsbrott, men friades helt av både tingsrätten 2020 och hovrätten 2021. Efter den friande domen hade understödet sjunkit.

– Min bedömning är att stödet gick ner mest i Sverige. Jag tolkar det så att den juridiska processen uppmärksammades där men kanske inte den friande domen. I Finland uppmärksammades också den friande domen.

Men nu är man stödet tillbaka på nästan samma nivå som tidigare.

– Föreningen gjorde en satsning när jag blev anställd på heltid. Johan var det inte. Satsningen har burit frukt. Vårt understöd är konstant. De senaste åren har vi haft strax över 200 000 euro i direkt stöd per år.