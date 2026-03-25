Glass, gurkor och skolbesök – biskopsvisitationen i Närpes

– Vi var flera som sa att det är bra att det kommer friska ögon utifrån som påminner oss om allt gott och bra vi har här i församlingen, konstataterade kyrkoherde Tom Ingvesgård.

När biskop Bo-Göran Åstrand landade i Närpes för biskopsvisitation fredagen 20 mars inleddes helgen med en rad besök. Biskopen och hans medarbetare fick bland annat bekanta sig med Närpes Glassfabrik, växthusföretaget Siggpac, Café Albert och Pörtom skola.







Med utsikt över gurkorna på Siggpac. FOTO: Linus Stråhlman



Under lördagen fördes överhandlingar med såväl anställda som förtroendevalda, och på kvällen samlades man till en församlingsafton i Närpes kyrka. Helgen avslutades på söndagen med festhögmässa i Övermark kyrka, kyrklunch och tradidionell visitationsstämma.





Kyrklunch och visitationsstämma i Övermark församlingshem. FOTO: Linus Stråhlman



Stämningen var positiv helgen igenom. Kyrkoherde Tom Ingvesgård uppskattar att tyngdpunkten i biskopsvisitationerna ligger på det konsulterande och stödjande.



