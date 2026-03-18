Wallis och Englund kandidater till kyrkoherdetjänsten i Jakobstad

Tjänsten har sökts av pastor Niklas Wallis och pastor Catharina Englund. Valet förrättas som direkt val, meddelar domkapitlet i Borgå stift.
Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterar att båda är behöriga för tjänsten.
Domkapitlet har uppgjort ett valförslag där Niklas Wallis placeras i första förslagsrummet och Catharina Englund i det andra.
Catharina Englund valpredikar den 26 april och Niklas Wallis den 3 maj. Valet hålls den 17 maj som direkt val.
I nuläget är Englund tf kyrkoherde i Jakobstad och Wallis kyrkoherde i Kronoby.