Päivi Räsänen betalar 1 800 euro i böter, men friades för sin tweet.

Päivi Räsänen fälldes i Högsta domstolen - fick 1 800 euro i böter

sexuella minoriteter.

Den sex år långa processen efter en tweet mot pride avslutades med lindriga dagsböter.

 26.3.2026 kl. 09:21

Högsta domstolen har fällt den kristdemokratiska riksdagsledamoten och debattören Päivi Räsänen för hets mot folkgrupp. Den utdragna rättegången kom sig av ett kort utspel på sociala medier 2019 och av innehållet i en gammal pamflett som återpublicerades samma år.

Domstolen friade dock Päivi Räsänen för den "bibeltweet" som har väckt mest uppmärksamhet. I den kritiserade hon med ett bibelcitat den evangelisk-lutherska kyrkan för att stöda "stoltheten" i priderörelsen kring sexuella minoriteter. Domen föll däremot för den längre text av henne om homosexuella som senare återpublicerades på webben av Lutherstiftelsen och delades vidare bland annat av Räsänen själv.

Räsänen hade i sin skrift bland annat skrivit att homosexualitet är en störning i den psykosexuella utvecklingen och karakteriserat homosexualitet som en sexuell avvikelse. Högsta domstolen ansåg att en del Räsänens uttalanden inte svarade mot dagens medicinska konsensus om sexuell läggning, och att hon därmed hade smädat homosexuella som grupp.

– Det var en svår och nedslående dom. Det här ger oroande och motsägelsefulla signaler om de grundläggande friheterna i Finland, sade Päivi Räsänen på eftermiddagen vid en webbpresskonferens med den internationella yttrandefrihetsorganisationen ADF International. Pressmötet lockade dock mest konservativa alternativmedier i Europa och USA.

Den tid då rättsprocessen har pågått anser Päivi Räsänen ändå inte har varit förgäves.

– Jag har fått så många möjligheter att tala om evangeliet som befriar från synd. När allt kommer omkring har allt varit i Guds hand, säger hon.


Jämfört med europeiska fall

Domen i Högsta domstolen stöder sig också på liknande rättsfall från Sverige, Belgien och Schweiz där Europeiska människorättsdomstolen eller andra högre rättsinstanser har ansett att vissa kränkande uttalanden inte kan berättigas av religionsfriheten. På torsdagen kunde Päivi Räsänen ännu inte säga om hon själv tänker överklaga HD-domen till den europeiska domstolen.

Päivi Räsänen och Missionsstiftets biskop Juhana Pohjola, som är ansvarig för återgivningen av Räsänens pamflettext döms vardera till 20 dagsböter. Pohjola var vid den tiden ombudsman för Lutherstiftelsen. Också stiftelsen döms nu till en samfundsbot om 5 000 euro.

Texten har 2022 tagits ner från stiftelsen webbplats, och Högsta domstolen förbjuder nu uttryckligen att den läggs upp på nytt. Vid ADF International beklagade dess ledare Paul Coleman att förbudet också gäller andra europeiska och amerikanska plattformer att i Europa sprida den via andra kanaler.


Rätten röstade

Högsta domstolen var inte enig, utan domen föll med rösterna 3–2. Minoriteten stödde domstolens interna beredning som ansåg att Räsänen, precis som i tidigare rättsinstanser, borde ha friats.

Med den fällande domen får de åtalade också betala sina rättegångskostnader i alla rättsinstanser själva.

- - -

Uppdaterat kl. 16.10 med kommentarer av Päivi Räsänen och ADF International.

Jan-Erik Andelin

