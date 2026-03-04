Ledare Jan-Erik Andelin

Vad kommer efter folkkyrkan?

Inkast Patrik Hagman

Selma Lagerlöf hjälpte mig att förstå och göra upp med min väckelsekristna bakgrund

När Kari Kuula bygger med lego blir han uppslukad, tiden försvinner.

Församlingen har en stor legoutställning i Grankulla – ”Legon är så underbart konkreta. Och vackra!”

LEGO.

Utanför kyrkan går ett fotgängarstråk, och där, vid fönstret, knäböjer barnen och kikar in. Här finns staden Grankulla – men i lego! ”Det är byggt av någon konstnär”, går ryktet bland barnen. Men byggare är prästen, forskaren och legofantasten Kari Kuula.

 4.3.2026 kl. 19:41


Kari Kuula har alltid gillat att bygga med lego. Har delar in sitt legobyggande i tre faser: först byggde han själv, sedan byggde han med sina barn, nu bygger han med sina barnbarn.

Ett av hans verk är en legoversion av Grankulla kyrka, utställd vid ett fönster så att förbipasserande kan beundra den. Den fick sin början när han upptäckte att han hade legoklossar i samma färg som orgeln i Grankulla kyrka.

– Jag tog foton på orgeln och byggde den av legoklossar – och den liknar faktiskt den verkliga orgeln. Sedan byggde jag kyrksalen, altaret, dopfunten … Och sedan skaffade jag ännu mer legobitar och byggde hela interiören.

Först tog han foton och mätte upp avstånden med steg, sedan fick han tag på kyrkans ritningar och fortsatte med hjälp av dem. Grankulla kyrka i legoversion har varit utställd i kyrkans fönster i 1,5 år och blivit en sevärdhet. Nu hämtar Kari Kuula bit för bit ny delar till landskapet, för att utställningen ska nå ett crescendo i mars när den svenska och finska församlingen har en stor legoutställning i Grankulla.

Ett bygge som han skapat särskilt till utställningen är Grankulla stadshus.

– Den är en vit tegelbyggnad från 60-talet och den var rolig att bygga. Jag byggde också en lekfull interiör så att alla kan se hur huset ser ut på insidan. Då kan jag också vara kreativ – det riktiga stadshuset har inte en spaavdelning eller ett bankvalv!




Som Joakim von Anka

När han börjar bygga är det svårt att sluta. Tid och rum försvinner.

– Klockan nio på kvällen kan jag titta på klockan och tänka att jag bygger en liten stund, och plötsligt är klockan tre på natten.

Han är församlingspastor i Grankulla finska församling, han är författare och teolog och forskare. Han lever i en abstrakt tankevärld. Legobyggandet blir en motvikt.

– Legon är så underbart konkreta. Och vackra! Jag har många lådor med legoklossar hemma, sorterade efter form och färg. För oss legobyggare är det en underbar känsla att doppa handen i legolådan och låta klossarna rinna mellan fingrarna. Det är samma känsla Joakim von Anka har när han simmar i sin bassäng med guldpengar.

Alla tycker förstås inte att det är lika underbart med lego.

– Det där lilla klirret som uppstår när en legobit åker in i dammsugaren är inte särskilt njutningsfullt. Det klirret, och sedan känslan av att trampa på en vass legobit, är bekant för alla legobyggare.


Kroppen som försvann

Till legobyggenas egenskaper hör att de går sönder men kan repareras. Någon gång river man det man byggt, sorterar klossarna, och bygger sedan något nytt.

Att tänka annorlunda och lite galet är tillåtet. Kari Kuula pekar på ett utrymme på Grankulla legokyrkas andra våning. Här finns i verkligheten ett kaféutrymme med några bord.

– Men jag byggde ett pingisbord där. Och jaha, någon har placerat en hund på pingisbordet.

I kyrkans legoversion finns också kylrummet där kistor förvaras före jordfästningarna. Där finns två legokistor: Kari Kuula lyfter på locket till den ena.

– Här borde finnas en kropp, men någon måste ha flyttat den någon annanstans. Och här uppe har vi en simbassäng – den finns inte på riktigt!

Finns det något du ännu drömmer om att bygga?

– Jag har tagit foton på Helsingfors domkyrka, men om man byggde den i proportion till legogubbarnas storlek så skulle den bli alldeles enorm. Jag har också funderat på riksdagshuset: det har en sådan form att det skulle bli ett bra legobygge. Jag har en tanke om att bygga en apokalyptisk katastrofversion av riksdagshuset, så att bara något hörn står kvar.

Militära byggen hör egentligen inte till legovärlden. Det kan finnas sjörövarskepp i lego, eller Star Wars-raketer, men inga moderna soldater eller pansarvagnar.

– Men legobyggare bygger förstås sådana ändå. På webben hittar man exempelvis instruktioner på hur man bygger en Leopard-pansarvagn.

Kari Kuula påpekar att det har hänt mycket med lego sedan han var barn. När han var liten och fick en legobil kunde han snabbt själv lista ut hur den skulle byggas.

– Men om du idag vill bygga exempelvis ett sjöflygplan (han visar upp ett som han har på sitt arbetsrum) så går det inte, det är för svårt utan instruktioner. Som med alla hobbyn blir legobyggandet snabbt next level.


Lego i Grankulla kyrka

– Legoutställning i Grankulla kyrka lördagen den 7 mars klockan 12–17 och söndagen den 8 mars klockan 12–15.

– Lego- och duplobyggare är välkomna att ställa ut sina egna verk (kolla in anmälningslänk på Grankulla finska församlings webbsida).

– På söndag (8 mars) blir det tvåspråkig familjemässa i kyrkan kl. 10.

Sofia Torvalds


Mest läst

  1. Karl Peltonen ser finlandssvenskar gå på amfetamin för att orka jobba
  2. Jessica Emaus ny stiftssekreterare för diakoni
  3. Nytt lagförslag hotar kristna folkhögskolor: ”En del svenska skolor måste lägga ned verksamheten”
  4. Kom ihåg att kyrkan inte är detsamma som Guds rike – du kan bli besviken
  5. Sikte på höstens församlingsval: biskopen och stiftsdekanen åker runt i församlingarna

Bok. De här kommentarerna från sina elever har fått Krister Lillas att börja skriva fantasyböcker med Amanda Öhberg Dias som illustratör. De vill väcka läslusten genom fantasivärld. 4.3.2026 kl. 20:08

tro. Finlandiaprisvinnaren Sirpa Kähkönen växte upp med ett kristet och socialistiskt arv att offra sig för att göra världen bättre för sin nästa. Men på sin tid belönades det inte. 5.3.2026 kl. 19:00

domkapitlet. Domkapitlet valde idag vid ett extrainsatt sammanträde Jessica Emaus till ny stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet. 4.3.2026 kl. 15:16

drogmissbruk. Karl Peltonen har under de senaste sju åren haft både penthouse på Malta och sovit i kartonger i parkeringshallar. Nu är han erfarenhetsexpert för rusvårdsföreningen Kran. Och ser det finlandssvenska dolda missbruket under ytan. 3.3.2026 kl. 10:00

Topelius. På 1800-talet var historiska romaner trendiga ute i Europa. – Fältskärns berättelser av Zacharias Topelius utgör ett finländskt exempel på hur författare genom den historiska romanen utforskade nationer, säger forskaren Erika Boije. 2.3.2026 kl. 19:49

FOLKHÖGSKOLOR. Många kristna folkhögskolor är på fallrepet då regeringen möblerar om integrationsutbildningen. Den nya lagen om integration kan bli ett dråpslag för integrationen på svenska, anser Juhani Jäntti på Lärkkulla folkakademi. 26.2.2026 kl. 15:47

podd. I podcasten De sju dödssynderna går redaktören Hanna Klingenberg och prästen Jimmy Österbacka på djupet med den historiska bakgrunden men också den moderna förståelsen av de sju dödssynderna. 26.2.2026 kl. 11:03

FÖRSAMLINGSVAL. För ett år sedan åkte biskop Bo-Göran Åstrand och stiftsdekan Mia Anderssén-Löf stiftet runt och lanserade den nya strategin för Borgå stift. I år har man gjort en ny runda, men denna gång med fokus på höstens församlingsval. 25.2.2026 kl. 15:53

statistik. I fjol ökade gudstjänstbesöken i lutherska kyrkan i Finland till cirka 3,3 miljoner besök. Nattvardsgästerna ökade med cirka sex procent, meddelar Kyrklig tidningstjänst. 24.2.2026 kl. 13:42

kyrkomusik. Orgelbyggaren Veikko VIrtanen är död. Han avled natten till tisdag i hög ålder, uppger orgelverkstaden som bär hans namn. 18.2.2026 kl. 20:44

kyrkomusik. Byggs kanske upp på Ihamuotila-släktens gård i Esbo. 18.2.2026 kl. 17:12

FÖRETAGARE. Bröderna William och Jonatan Snellman har skapat ett koncept som slår hårt just nu. Aderton månader efter lansering har deras varumärke Savd växtvärk. Det är som om varken Jakobstadsregionen eller USA kan få nog av träningskläder med kristna budskap. – Jag tror det har att göra med en trend vi ser i världen överlag, säger Jonatan Snellman. 18.2.2026 kl. 15:29

fastan. Fastan är inte en späkningsövning utan en inbjudan till ett möte med Jesus, säger Magnus Tunehag, som skrivit en bok att läsa före påsk. – Jag hade inte kunnat skriva den här boken när jag var 25. 18.2.2026 kl. 09:30

FÖRSAMLINGAR. Kyrie och gloria är inte bara element i mässan borta i Åbo domkyrka. I Åbo svenska församling inleds jobbmöten också med kyrie, det som är svårt, och gloria, det som har gett glädje i vardagen. Galna idéer är dessutom välkomna. 17.2.2026 kl. 19:00

DRAMA PÅ ISEN. ”Jag höll fast i iskanten och ropade på hjälp, men det blev allt glesare mellan ropen”, berättar Roland Semskar om decemberdagen för drygt ett år sedan, då Kristoffer Sandbacka drog upp honom ur vaken på Larsmosjön. Nu möts de för första gången sedan dess på just den platsen. Det iskalla första mötet har utvecklats till en varm vänskap mellan dem. 17.2.2026 kl. 13:08
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Anna Edgren:

Kyrkan omkring mig och inom mig

Ledare Jan-Erik Andelin

Vad kommer efter folkkyrkan?

Inkast Patrik Hagman

Selma Lagerlöf hjälpte mig att förstå och göra upp med min väckelsekristna bakgrund

Bok. De här kommentarerna från sina elever har fått Krister Lillas att börja skriva fantasyböcker med Amanda Öhberg Dias som illustratör. De vill väcka läslusten genom fantasivärld. 4.3.2026 kl. 20:08

tro. Finlandiaprisvinnaren Sirpa Kähkönen växte upp med ett kristet och socialistiskt arv att offra sig för att göra världen bättre för sin nästa. Men på sin tid belönades det inte. 5.3.2026 kl. 19:00

domkapitlet. Domkapitlet valde idag vid ett extrainsatt sammanträde Jessica Emaus till ny stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet. 4.3.2026 kl. 15:16

drogmissbruk. Karl Peltonen har under de senaste sju åren haft både penthouse på Malta och sovit i kartonger i parkeringshallar. Nu är han erfarenhetsexpert för rusvårdsföreningen Kran. Och ser det finlandssvenska dolda missbruket under ytan. 3.3.2026 kl. 10:00

Topelius. På 1800-talet var historiska romaner trendiga ute i Europa. – Fältskärns berättelser av Zacharias Topelius utgör ett finländskt exempel på hur författare genom den historiska romanen utforskade nationer, säger forskaren Erika Boije. 2.3.2026 kl. 19:49
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Karl Peltonen ser finlandssvenskar gå på amfetamin för att orka jobba
  2. Jessica Emaus ny stiftssekreterare för diakoni
  3. Nytt lagförslag hotar kristna folkhögskolor: ”En del svenska skolor måste lägga ned verksamheten”
  4. Kom ihåg att kyrkan inte är detsamma som Guds rike – du kan bli besviken
  5. Sikte på höstens församlingsval: biskopen och stiftsdekanen åker runt i församlingarna

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi