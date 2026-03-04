Församlingen har en stor legoutställning i Grankulla – ”Legon är så underbart konkreta. Och vackra!”

Utanför kyrkan går ett fotgängarstråk, och där, vid fönstret, knäböjer barnen och kikar in. Här finns staden Grankulla – men i lego! ”Det är byggt av någon konstnär”, går ryktet bland barnen. Men byggare är prästen, forskaren och legofantasten Kari Kuula.



Kari Kuula har alltid gillat att bygga med lego. Har delar in sitt legobyggande i tre faser: först byggde han själv, sedan byggde han med sina barn, nu bygger han med sina barnbarn.

Ett av hans verk är en legoversion av Grankulla kyrka, utställd vid ett fönster så att förbipasserande kan beundra den. Den fick sin början när han upptäckte att han hade legoklossar i samma färg som orgeln i Grankulla kyrka.

– Jag tog foton på orgeln och byggde den av legoklossar – och den liknar faktiskt den verkliga orgeln. Sedan byggde jag kyrksalen, altaret, dopfunten … Och sedan skaffade jag ännu mer legobitar och byggde hela interiören.

Först tog han foton och mätte upp avstånden med steg, sedan fick han tag på kyrkans ritningar och fortsatte med hjälp av dem. Grankulla kyrka i legoversion har varit utställd i kyrkans fönster i 1,5 år och blivit en sevärdhet. Nu hämtar Kari Kuula bit för bit ny delar till landskapet, för att utställningen ska nå ett crescendo i mars när den svenska och finska församlingen har en stor legoutställning i Grankulla.

Ett bygge som han skapat särskilt till utställningen är Grankulla stadshus.

– Den är en vit tegelbyggnad från 60-talet och den var rolig att bygga. Jag byggde också en lekfull interiör så att alla kan se hur huset ser ut på insidan. Då kan jag också vara kreativ – det riktiga stadshuset har inte en spaavdelning eller ett bankvalv!











Som Joakim von Anka

När han börjar bygga är det svårt att sluta. Tid och rum försvinner.

– Klockan nio på kvällen kan jag titta på klockan och tänka att jag bygger en liten stund, och plötsligt är klockan tre på natten.

Han är församlingspastor i Grankulla finska församling, han är författare och teolog och forskare. Han lever i en abstrakt tankevärld. Legobyggandet blir en motvikt.

– Legon är så underbart konkreta. Och vackra! Jag har många lådor med legoklossar hemma, sorterade efter form och färg. För oss legobyggare är det en underbar känsla att doppa handen i legolådan och låta klossarna rinna mellan fingrarna. Det är samma känsla Joakim von Anka har när han simmar i sin bassäng med guldpengar.

Alla tycker förstås inte att det är lika underbart med lego.

– Det där lilla klirret som uppstår när en legobit åker in i dammsugaren är inte särskilt njutningsfullt. Det klirret, och sedan känslan av att trampa på en vass legobit, är bekant för alla legobyggare.



Kroppen som försvann

Till legobyggenas egenskaper hör att de går sönder men kan repareras. Någon gång river man det man byggt, sorterar klossarna, och bygger sedan något nytt.

Att tänka annorlunda och lite galet är tillåtet. Kari Kuula pekar på ett utrymme på Grankulla legokyrkas andra våning. Här finns i verkligheten ett kaféutrymme med några bord.

– Men jag byggde ett pingisbord där. Och jaha, någon har placerat en hund på pingisbordet.

I kyrkans legoversion finns också kylrummet där kistor förvaras före jordfästningarna. Där finns två legokistor: Kari Kuula lyfter på locket till den ena.

– Här borde finnas en kropp, men någon måste ha flyttat den någon annanstans. Och här uppe har vi en simbassäng – den finns inte på riktigt!

Finns det något du ännu drömmer om att bygga?

– Jag har tagit foton på Helsingfors domkyrka, men om man byggde den i proportion till legogubbarnas storlek så skulle den bli alldeles enorm. Jag har också funderat på riksdagshuset: det har en sådan form att det skulle bli ett bra legobygge. Jag har en tanke om att bygga en apokalyptisk katastrofversion av riksdagshuset, så att bara något hörn står kvar.

Militära byggen hör egentligen inte till legovärlden. Det kan finnas sjörövarskepp i lego, eller Star Wars-raketer, men inga moderna soldater eller pansarvagnar.

– Men legobyggare bygger förstås sådana ändå. På webben hittar man exempelvis instruktioner på hur man bygger en Leopard-pansarvagn.

Kari Kuula påpekar att det har hänt mycket med lego sedan han var barn. När han var liten och fick en legobil kunde han snabbt själv lista ut hur den skulle byggas.

– Men om du idag vill bygga exempelvis ett sjöflygplan (han visar upp ett som han har på sitt arbetsrum) så går det inte, det är för svårt utan instruktioner. Som med alla hobbyn blir legobyggandet snabbt next level.







Lego i Grankulla kyrka

– Legoutställning i Grankulla kyrka lördagen den 7 mars klockan 12–17 och söndagen den 8 mars klockan 12–15.

– Lego- och duplobyggare är välkomna att ställa ut sina egna verk (kolla in anmälningslänk på Grankulla finska församlings webbsida).

– På söndag (8 mars) blir det tvåspråkig familjemässa i kyrkan kl. 10.