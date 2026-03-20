Markus Snellman, ny luthersk frikyrkobiskop i Norge

Markus Snellman från Jakobstad blir biskop för en luthersk frikyrka i Norge

LUTHERSK FRIKYRKA.

Han är 34 år och leder från i höst den växande, lilla Lutherska kyrkan i Norge och på Island.

 20.3.2026 kl. 08:51

Markus Snellman som i dag arbetar som luthersk frikyrkopräst i Narvik har valts till biskop för den lilla frikyrkan som betecknar sig stå för "det klassiska bibliskt-lutherska arvet som de nordiska statskyrkorna har lämnat". Han har sina rötter och uppväxt i den laestadianska rörelsen i Jakobstad.

Kyrkan valde honom nyligen till biskop vid sitt kyrkomöte. Markus Snellman tillträder dock först efter sin biskopsvigning i oktober och kommer då att arbeta i Oslo.

Lutherska kyrkan i Norge och på Island (LKNI) är en av flera lutherska frikyrkor i Norge. LKNI har några hundra medlemmar i elva församlingar. Kyrkan som grundades 2006 har en av sina viktigaste internationella kontakter hos den amerikanska Missourisynoden. Av Markus Snellmans två teologimagisterexamina har han avlagt den ena vid synodens teologiska seminarium i Fort Wayne i delstaten Indiana i USA.

Ifall kyrkan, som uppges växa snabbt, behöver utnämna fler biskopar "i det västliga Norden" är ämbetet som ärkebiskop vikt för Markus Snellman.

Österbottens Tidning var först med nyheten.

KP

