Västnyländska Sjundeå har dragits med långvariga gräl i församlingarna.

Gräl och ekonomisk kris kan leda till att Sjundeå förs ihop med Kyrkslätts samfällighet

SAMARBETSPROBLEM.

En färsk utredning ligger hos domkapitlen i Borgå och Esbo stift. Församlingsdelningen för 26 år sedan har långa spår.

 6.3.2026 kl. 21:59

Efter nyår 2024 bröt samarbetet mellan den svenska och den finska församlingen i Sjundeå samman. Konflikten har lett till att personalen mår dåligt i jobbet och till fyrdubblade kostnader för arbetsplats­hälsovården.

I en utredningen, gjord av den tidigare domkapitelsnotarien i Borgå‑stift Clas Abrahamsson och prosten och den tidigare kyrkoherden i en annan församling Hannu Pöntinen, föreslås att man utreder om församlingarna i Sjundeå borde slås ihop med Kyrkslätts samfällighet.

Problemen har pågått i minst 15 år, enligt biskop Bo‑Göran Åstrand, som tidigare har intervjuats om frågan av Svenska Yle.

Oenigheterna sägs komma sig av att församlingen år 2000 delades i en svensk- och en finskspråkig församling. I den samfällighet som bildades har de svenskspråkiga nästan hela tiden fått se de finskspråkiga delen dominera både kyrkorådet och kyrkofullmäktige, vilket har försvårat beslutsfattandet.

Klassas som krisförsamlingar

Församlingarna är små. Den finska har omkring 2 500, och den svenska 1 300 medlemmar. På tio år har båda församlingarna förlorat över 700 medlemmar, trots att Sjundeås befolkning inom pendlingsavstånd från huvudstadsregionen inte har minskat. Också ekonomiskt klassas båda församlingarna genom Kyrkostyrelsens kriterier som krisförsamlingar.

Konflikten anses i utredningen också bero på att samfällighetens ekonomi redan handhas av ekonomichefen i Kyrkslätts samfällighet, vilket gör kyrkoherdarnas roller i Sjundeå oklara.

Ovanlig modell, men inte unik i stiftet

Abrahamsson-Pöntinen-utredningen rekommenderar att man utreder en fullständig sammanslagning av samfälligheterna i Sjundeå och Kyrkslätt. Det skulle tidigast kunna göras år 2029.

Det är ovanligt med samfälligheter som går över kommungränserna. Sådana finns ändå, bland annat i Agricola-samfälligheten kring Lovisa och i Åboland, där städerna Åbo och Sankt Karins församlingar bildar samma samfällighet.

Korrigerat felskrivning om församlingsdelningen, måndag kl. 11.

Jan-Erik Andelin


val. Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling har inom utsatt tid sökts av två kandidater. 6.3.2026 kl. 13:20

tro. Finlandiaprisvinnaren Sirpa Kähkönen växte upp med ett kristet och socialistiskt arv att offra sig för att göra världen bättre för sin nästa. Men på sin tid belönades det inte. 5.3.2026 kl. 19:00

Bok. De här kommentarerna från sina elever har fått Krister Lillas att börja skriva fantasyböcker med Amanda Öhberg Dias som illustratör. De vill väcka läslusten genom fantasivärld. 4.3.2026 kl. 20:08

LEGO. Utanför kyrkan går ett fotgängarstråk, och där, vid fönstret, knäböjer barnen och kikar in. Här finns staden Grankulla – men i lego! ”Det är byggt av någon konstnär”, går ryktet bland barnen. Men byggare är prästen, forskaren och legofantasten Kari Kuula. 4.3.2026 kl. 19:41

domkapitlet. Domkapitlet valde idag vid ett extrainsatt sammanträde Jessica Emaus till ny stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet. 4.3.2026 kl. 15:16

drogmissbruk. Karl Peltonen har under de senaste sju åren haft både penthouse på Malta och sovit i kartonger i parkeringshallar. Nu är han erfarenhetsexpert för rusvårdsföreningen Kran. Och ser det finlandssvenska dolda missbruket under ytan. 3.3.2026 kl. 10:00

Topelius. På 1800-talet var historiska romaner trendiga ute i Europa. – Fältskärns berättelser av Zacharias Topelius utgör ett finländskt exempel på hur författare genom den historiska romanen utforskade nationer, säger forskaren Erika Boije. 2.3.2026 kl. 19:49

FOLKHÖGSKOLOR. Många kristna folkhögskolor är på fallrepet då regeringen möblerar om integrationsutbildningen. Den nya lagen om integration kan bli ett dråpslag för integrationen på svenska, anser Juhani Jäntti på Lärkkulla folkakademi. 26.2.2026 kl. 15:47

podd. I podcasten De sju dödssynderna går redaktören Hanna Klingenberg och prästen Jimmy Österbacka på djupet med den historiska bakgrunden men också den moderna förståelsen av de sju dödssynderna. 26.2.2026 kl. 11:03

FÖRSAMLINGSVAL. För ett år sedan åkte biskop Bo-Göran Åstrand och stiftsdekan Mia Anderssén-Löf stiftet runt och lanserade den nya strategin för Borgå stift. I år har man gjort en ny runda, men denna gång med fokus på höstens församlingsval. 25.2.2026 kl. 15:53

statistik. I fjol ökade gudstjänstbesöken i lutherska kyrkan i Finland till cirka 3,3 miljoner besök. Nattvardsgästerna ökade med cirka sex procent, meddelar Kyrklig tidningstjänst. 24.2.2026 kl. 13:42

kyrkomusik. Orgelbyggaren Veikko VIrtanen är död. Han avled natten till tisdag i hög ålder, uppger orgelverkstaden som bär hans namn. 18.2.2026 kl. 20:44

kyrkomusik. Byggs kanske upp på Ihamuotila-släktens gård i Esbo. 18.2.2026 kl. 17:12

FÖRETAGARE. Bröderna William och Jonatan Snellman har skapat ett koncept som slår hårt just nu. Aderton månader efter lansering har deras varumärke Savd växtvärk. Det är som om varken Jakobstadsregionen eller USA kan få nog av träningskläder med kristna budskap. – Jag tror det har att göra med en trend vi ser i världen överlag, säger Jonatan Snellman. 18.2.2026 kl. 15:29

fastan. Fastan är inte en späkningsövning utan en inbjudan till ett möte med Jesus, säger Magnus Tunehag, som skrivit en bok att läsa före påsk. – Jag hade inte kunnat skriva den här boken när jag var 25. 18.2.2026 kl. 09:30
