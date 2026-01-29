Kolumn Christa Mickelsson

Cassandra Ingman, Ronja Rehn och Lilja Kalliala från Brändö gymnasium samlar tillsammans med skolkamraterna in pengar för att kunna köpa en ambulans till Ukraina. Välkommen på välgörenhetskonsert i Matteuskyrkan!

Brändö gymnasium samlar in pengar för att kunna köpa en ambulans till Ukraina – välgörenhetskonsert i Matteuskyrkan

Ukraina.

– Det lilla vi gör här bidrar ändå positivt till den stora helheten, vi är ett litet gäng men vi kan faktiskt göra skillnad. Tänk att vi kan få påverka någon annans vardag, få vara till hjälp. Samtidigt blir man också så väldigt tacksam över hur bra vi har det här hemma.

 29.1.2026 kl. 20:29

När journalisten Magnus Londen besökte Brändö gymnasium för att berätta om insamlingen Karavanen till Ukraina, anmälde sig rekordmånga elever från alla årskurser till projektet.

– Det var väldigt ögonöppnande att få höra om läget i Ukraina. Speciellt berörd blev jag när Magnus berättade om en pojke som blivit så traumatiserad av bombningarna att han helt och hållet slutat att prata. Min bror är i samma ålder som den pojken, och jag tänkte att man inte kan veta hur ett krig påverkar en innan man själv har upplevt det, säger Lilja Kalliala.

Hon går på andra årskursen i Brändö gymnasium och är en av initiativtagarna bakom välgörenhetskonserten Alla hjärtan till Ukraina, som är en del av skolans insamlingsprojekt i samarbete med Karavanen.

– Vi ordnar också en fotbollsmatch och kanske en dansföreställning inspirerad av vår gammeldans. Det är verkligen det minsta vi kan göra för ukrainarna, vi är så otroligt privilegierade här i Finland, säger Ronja Rehn, som också går på tvåan i Brändö.

En ambulans kostar 25 000, just nu har eleverna närmare 12 000 i kassan. Målet är att själva få åka ner till Ukraina och leverera ambulansen sedan när pengarna är insamlade.

– Elever från andra skolor har gjort liknande insamlingar och rest ner för att överlämna saker. Jag förstår att våra föräldrar är lite oroliga, men jag skulle inte vilja missa det, säger Rehn.


Någon som diskar

När man ordnar evenemang och jippon lär man sig samtidigt mycket. Inför konserten ska det inte bara övas på låtar.

– Vi kommer att ha ett café under konserten så det blir bakningstalko inför. Vi får ingredienserna sponsorerade men det behövs ändå många som hjälper till, berättar Cassandra Ingman som går första året på gymnasiet.

Sedan behövs det programledare och teknik, reklam och folk som kan stå i café och sälja.

– Och någon som diskar efteråt, konstaterar Ingman.

Konserten tar plats i Matteuskyrkan som erbjuder bland annat utrymmet, ljudåtergivning och mixning till projektet.

– Vi är jättestolta över att se ungdomarna ta ansvar och genomföra projektet. Det är så viktigt att få reagera och göra något, så som ni nu gör, när man ser ett behov någonstans, säger ungdomsarbetsledare Daniel Jakobsson i Matteus församling.

Konserten, som infaller strax inför alla hjärtans dag, bjuder på musik av Brändöeleverna själva, samt elever från musiklinjen vid Tölö gymnasium. Också ungdomar från Matteus församling samt artisten Chrisu Romberg kommer att medverka med låtar.

– Konserten kommer ha lite internationell stämning eftersom vi kommer sjunga på flera olika språk. Jag och Ronja kommer sjunga på franska eftersom det är ett så vackert språk, det känns som fredens och frihetens språk, säger Lilja Kalliala.


Kämpar på tillsammans

På konsertkvällen i Matteuskyrkan har det gått nästan fyra år sedan kriget i Ukraina bröt ut.

– Jag tycker att media har börjat släppa taget om kriget, det finns så många andra problem att rapportera om att Ukraina ibland känns bortglömt. Men fakta är ju att kriget fortfarande pågår, säger Ronja Rehn.

Som en del av projektet har skolan också haft besök av en skolklass från Ukraina.

– Vi fick bekanta oss med varandra och höra om hur deras vardag ser ut. Också Ukrainas ambassadör har varit i skolan och talat. Nu förstår jag hur mycket den vanliga civilbefolkningen berörs av kriget, hur vanliga ungdomars liv kan se ut. Det motiverar oss att samla in pengarna.

En insamling, som den Brändö gymnasium nu genomför, är ett sätt att hålla medvetenheten uppe. Samtidigt är det en aktiv och positiv sak att få göra något så konkret för andra människor.

– Det lilla vi gör här bidrar ändå positivt till den stora helheten, vi är ett litet gäng men vi kan faktiskt göra skillnad. Tänk att vi kan få påverka någon annans vardag, få vara till hjälp. Samtidigt blir man också så väldigt tacksam över hur bra vi har det här hemma.

Till sportlovet är det många av skolkamraterna som åker på skidresa till Lappland.

– Från Helsingfors är det ungefär lika lång väg upp till Lappland som till Ukraina. Vi får inte glömma bort ukrainarna fastän det känns tungt och kriget är så utdraget, säger Lilja Kalliala.

Text: Nina Österholm

