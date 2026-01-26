Två vill bli kyrkoherde i Jakobstad – en i Hangö

Den 26 januari gick ansökningstiden ut till kyrkoherdetjänsterna i Hangö svenska församling och Jakobstads svenska församling. Inom utsatt tid hade kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling sökts av Karl af Hällström, för närvarande kaplan i Agricola svenska församling. Han intervjuas av domkapitlet den tredje februari.
Kyrkoherdetjänsten i Jakobstad har sökts av Niklas Wallis, kyrkoherde i Kronoby församling, samt Catharina Englund som just nu jobbar som tf kyrkoherde i Jakobstads svenska församling. Domkapitlet intervjuar de sökande den tredje februari och valet kommer att förrättas som direkt val. Församlingsborna får alltså själva välja herde i Jakobstad.