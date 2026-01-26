Kolumn Christa Mickelsson

Norrskenet får gärna visa sig – eller låta bli

Kolumn Amanda Audas-Kass

Får jag be Gud om hjälp också fast bergen framför mig är självvalda?

Ledare Jan-Erik Andelin

Tron ges vikt i skolan när religionsundervisningen tänks om

Niklas Wallis, Catharina Englund och Karl af Hällström.

Två vill bli kyrkoherde i Jakobstad – en i Hangö

KYRKOHERDETJÄNST.

I Jakobstad får församlingen förbereda sig för kyrkoherdeval medan Hangö svenska församling fått en kyrkoherdekandidat.

 26.1.2026 kl. 12:28

Den 26 januari gick ansökningstiden ut till kyrkoherdetjänsterna i Hangö svenska församling och Jakobstads svenska församling. Inom utsatt tid hade kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling sökts av Karl af Hällström, för närvarande kaplan i Agricola svenska församling. Han intervjuas av domkapitlet den tredje februari.

Kyrkoherdetjänsten i Jakobstad har sökts av Niklas Wallis, kyrkoherde i Kronoby församling, samt Catharina Englund som just nu jobbar som tf kyrkoherde i Jakobstads svenska församling. Domkapitlet intervjuar de sökande den tredje februari och valet kommer att förrättas som direkt val. Församlingsborna får alltså själva välja herde i Jakobstad.

Text: Rebecca Pettersson
Foto: Arkiv

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi