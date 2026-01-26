Tjänsten som stiftssekreterare i församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå har inom utsatt tid sökts av sex personer. De sökande är:
Jenny Åkerlund, Kyrkslätt
Jessica Emaus, Korsholm
Lena Blomstedt, Sibbo
Milja Westerlund, Sibbo
Sonja Knuts-Söderlund, Åbo
Stella Jonasson, Lovisa
En intervjugrupp som utsetts av domkapitlet kommer att skicka ut kallelser till intervjuer och planen är att domkapitlet ska välja en av de sökande vid sitt sammanträde den femte februari.
Sex vill jobba som diakonichef vid domkapitlet
