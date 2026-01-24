Tony Storrank har jobbat i Munsala i snart ett år. I december blev han fast anställd.

Tony Storrank från Jakobstad är ny församlingsmästare i Munsala. Snart blir han och frun Inka dessutom Munsalabor.

I mars 2025 började Tony Storrank vikariera som församlingsmästare i Munsala, och i december 2025 blev han fast anställd. Sen tidigare har han inga direkta kopplingar till Munsala, men nu ska han och frun Inka Storrank faktiskt flytta till byn. Flyttlasset från Jakobstad planeras gå under våren.

– Jag tänker satsa på det här jobbet och det hör till att vaktmästaren ska bo ganska nära kyrkan, säger Tony Storrank.

För fyra år sen inledde han sin bana som kyrkvaktmästare, då som vikarie i Pedersöre församling. Under tiden har han utbildat sig till kyrkvaktmästare genom läroavtal via Step-utbildningen i Nykarleby.

Genom utbildningen konstaterar han att han fått med sig en del teori som annars kunde gå förbi.

– I teorin finns det orsaker till varför vi gör som vi gör. Man får till exempel inte ha en blomkruka som altarbukett eftersom altarbuketten ska symbolisera förgängligheten.



Förrättningar en favorit

Den största skillnaden mellan att jobba i Pedersöre och i Munsala är att han som kyrkvaktmästare i Munsala inte bara har hand om kyrkan, utan också om begravningsplatsen. Samtidigt uppskattar han systemet i Nykarleby församling som innebär att han förvisso har ansvarar för sitt eget område, men att kollegorna också hjälps åt en hel del. Alla får en helg ledig varje månad.

– Det har varit jättebra att kunna hjälpas åt. Jag har också fått mycket räfshjälp då det är ett stort område som ska räfsas.





Jobbet som församlingsmästare är ju ganska mångsidigt. Vilka uppgifter tycker du bäst om?

– Jag vill se mig som lite av en förrättningsexpert. Det har också varit väldigt givande att lära sig hur man sköter en begravningsplats, men mitt element är kanske det här med gudstjänster och jordfästningar.

Att det främst är jordfästningarna som kommer på tal har en naturlig förklaring. Många dop ordnas i församlingshemmet, och då behövs det oftast inte en vaktmästare. Sen Tony Storrank började jobba i Munsala har vigslarna i kyrkan också varit lätträknade. Det är jordfästningarna som dominerar förrättningsverksamheten.

– Det är främst vid gudstjänster och förrättningar som man träffar prästerna och har lite mer gemenskap. Jag är en ganska social person, och det kan bli lite ensamt att bara städa och hålla snyggt.





Vad skulle du säga att kännetecknar Munsala kyrka om du jämför den med andra kyrkor i nejden?

– Att den är störst och finast, säger Tony Storrank.