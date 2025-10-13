”Du ska gifta dig med någon du kan tänka dig att skilja dig ifrån”

Det finns en koppling mellan sex och bön. Gräset kanske faktiskt är grönare på andra sidan. Det finaste i vårt liv kan vi inte kontrollera. Bland annat så tänker Emma Audas om äktenskapet.

Emma Audas är präst och har även i många år forskat i och skrivit om kyrkans syn på äktenskapet. Men hon har också haft otaliga vigselsamtal med par som ska gifta sig, och diskuterat inte bara kärlek utan också pengar, otrohet och förväntningar.

– Jag tycker att kyrkan lätt fastnar i att låta våra svar diktera samtalet. Jag har tänkt på vilka frågor, tankar och aningar ett liv i en relation väcker, och försökt ge välgrundade svar med en kristen utgångspunkt.

Tes 5: Du kan bara älska den du inte behöver.

– Det är ju en rolig tes just för att den är så utmanande och utmanar också mig själv, säger Emma Audas.

Hon tror att det finns en frihet i kärleken som vi ibland har varit slarviga i att se vikten av.

– Det är en relation som kan vara befriad från ett direkt beroendeförhållande, och därför finns det ett utrymme att upptäcka en kärlek som kan handla om att vilja den andra mer än jag behöver den. Sedan står det inte i konflikt med att jag tycker att det är fint att vi lever så sammanflätade liv att vi i praktiken behöver varandra och kanske har en gemensam ekonomi.

Det är det krampaktiga behövandet hon ifrågasätter.

Det finns en koppling mellan sex och bön, båda kräver intimitet, säger Emma Audas. FOTO: MATILDA AUDAS







Tes 6. Dejting lär dig fel saker.

Tesen om dejting börjar med en fiktiv dejt mellan Emma Audas och hennes man. Det var en dejt som aldrig ägde rum eftersom de lärde känna varandra som kolleger och vänner. Den poäng hon vill göra är att dejtinglivet kapar folk i bitar på ett sätt som kan vara kontraproduktivt – nu hade hon ju ingen dålig dejt med sin man, men istället har hon en livskamrat med underbara egenskaper som hon aldrig hade upptäckt på en dejt.

– I dejtingkulturen förstärks vi som konsumenter, som kunder som ska utvärdera en vara. För 20 år sedan var jag 18 och ville hitta någon, och om det dök upp en ny person i mitt liv och den personen var singel, då var det bara den människan jag just då funderade kring.

Men i dagens dejtingklimat har vi åtminstone illusionen att vi har väldigt många att välja bland.

Tes 7: De fem kärleksspråken riktar din uppmärksamhet fel.

Nästan alla av oss har någon gång läst om kärleksspråk som gåvor, gärningar eller uppmärksamhet. Men Emma Audas påminner om att det finns viktigare fokus än hur vi uttrycker kärlek. Jane Austens hjältinnor brukade tycka att det var viktigt att männen de älskade hade god karaktär.

Så tänker också Emma Audas, och nämner som exempel förmågan att kunna ”lida väl”.

– Det är intressant att vi idag tittar på personlighet och egenskaper mest på en ”tycker om att campa”-nivå.

Hon tror att karaktär är viktigt.

Tes 8: Du ska gifta dig med den du vill skilja dig ifrån.

Den här tesen handlar om att man i förälskelsens stund också ska fråga sig om just den här personen är någon som skulle vara en människa man kan ha att göra med mitt i en skilsmässotvist.

Tes 15: Äktenskap ska vara lite obekväma.

– Ja, och igen handlar det om trygghet. Om den andra känner sig otrygg inför något vi vill, behöver eller tycker är det vanligt att hen reagerar med ilska, tystnad eller förakt. Men det är ofta ett uttryck för ”nu vet jag inte exakt var jag har dig, och det skrämmer mig”. Då gäller det att stå ut med skavet och våga stå kvar, utan att direkt försöka göra den andra trygg.

Hon tänker att äktenskapet är en skola i kärlek och därmed en skola i självuppoffring.

Tes 26: Gräset kan vara grönare på andra sidan.

Vi har alla fått höra att gräset inte är grönare på andra sidan. Många gånger. Men Emma Audas vill tala sanning, och hon menar att man faktiskt kan passa väldigt mycket bättre ihop med en partner än med en annan.

– Traditionellt har budskapet kanske varit att det går att leva bra med nästan vem som helst om vi bara är duktiga. Ibland lever vi tillsammans så att vi gör varandra illa, och då behöver det inte alltid vara så väldigt dramatiskt eller våldsamt eller missbruk eller svek.

Det här har hon upplevt som en förbjuden tanke i kyrkan.

– Det är så mycket i överlåtelsetanken som bygger på att inget blir bättre av att man avslutar en relation och gör något annat. Jag menar inte att det inte finns någon sanning i det, men när så många människor har en erfarenhet av att ett uppbrott kan vara livgivande, då måste vi som kyrka också våga prata sant om det. Fast det är lite obekvämt.

Hennes egen uppfattning är att man inte kan rangordna äktenskap baserat på kronologi.

Tes 41: Det är bra att vara dålig på sex – och på bön.

Det finns en koppling mellan sex och bön – det är nånting man har tänkt genom hela kyrkans historia. Redan i Höga Visan och i Psaltaren gestaltas ett samband mellan mellanmänsklig åtrå och längtan och den längtan som människan har efter Gud – och som Gud har efter människan.

– Här tänker jag att det finns något spännande att upptäcka, nånting mer än bara något sexpositivt och hurtigt.

Hon menar att vi också i äktenskap kan ha sex på ett sätt som besparar oss verklig intimitet. Vi kan ha sex på ett sätt som gör att vi inte behöver visa oss eller riskera att bli till åtlöje – och hon tror det är likadant med personlig bön.

– Om vi vågar be och vara uppmärksamma och vågar bli synliga så är det utmanade och kan vara tungt. Det är lättare att be så att vi inte behöver bli så synliga och utmanas i vår självbild. Jag tänker att sex och bön kanske är de områden som tydligast övar oss i uppmärksamhet. När jag är uppmärksam på en annan och den andra på mig, så kan jag kanske den vägen också bli synlig för mig själv.