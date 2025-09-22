Kyrkoval: Socialdemokratin håller greppet i Svenska kyrkan

Socialdemokraterna förblir med 28 procent av rösterna största grupp i det svenska kyrkomötet. Kyrkovalet i Sverige hölls i helgen.

I Svenska kyrkan är omkring två tredjedelar av ombuden nominerade av Sveriges politiska partier, eller kretsar nära dem.

Bland de opolitiska grupperna fick gruppen Posk som representerar Svenska kyrkans mittfåra 17 procent av rösterna. Teologiskt liberala Öppen kyrka fick sex procent och ”Jesusfokuserade” Frimodig kyrka tre procent.

Svenska kyrkan förblir politisk färgad. Med Centern i spetsen har partierna mellan tre och nio procent var av understödet. De gröna kom nu in som nya med sju procent av rösterna.

Moderaterna är som enda stora parti sedan 2013 inte med i kyrkopolitiken. Högerväljare och kristdemokrater samlas dock i en borgerlig grupp, BKS.

I Sverige väljs kyrko- och stiftsfullmäktige, och kyrkomötet direkt av kyrkans medlemmar. Kyrkomötet har 251 ledamöter och är inte som i Finland uppdelat i präster och kyrkomedlemmar.

Röstningsprocenten i valet var 17 procent.

Källa: Kyrkans Tidning