Mikaela Strömberg blir ny stiftsjurist

Domkapitlet har valt Mikaela Strömberg-Schalin till ny lagfaren assessor. Hon har tidigare arbetat som rådgivande jurist vid lantbrukets intressebevakning, och är författare.

Mikaela Strömberg-Schalin, 54, tillträder i höst, preliminärt i november, som lagfaren assessor. Tjänsten är en chefstjänst vid domkapitlet där man som jurist leder den administrativa avdelningen vid biskopens ämbetsverk.

Den lagfarna assessorn är ständig medlem av domkapitlet och är till skillnad från prästassessorerna en heltidsanställd tjänsteinnehavare. I arbetet övervakar hon juridiken i besluten från domkapitlet, och ger råd och stöd till församlingar kring rättsfrågor, ekonomi och förvaltning.



Den nya lagfarna assessorn efterträder Lars-Eric Henricson som går i pension.

Mikaela Strömberg är också känd som en finlandssvensk prosaförfattare, och har hört till de nominerade till Finlandia- och Runebergsprisen.