Hallå där Katja Andersson!

Hon är ny familjearbetsledare i Petrus församling. Inför sin 50-årsdag längtade Katja Andersson efter en förändring – det visade sig bli både nytt jobb och ny hemort

Med erfarenhet från skolvärlden och som verksamhetsledare kändes steget in i Petrus församlings familjearbete helt rätt.

Den egna familjen, med man och fyra barn, är en viktig del av Katjas liv, och i sin nya roll får hon kombinera engagemanget för människor med sin tro.

– Jag brinner för att tjäna och hjälpa, särskilt dem som söker hopp och mening i vardagen. Här får vi dela tron på en Gud som bär oss. Jag ser fram emot alla människomöten och de mångsidiga uppgifter som arbetet innebär.

Katja leder verksamheten för familjer och barn i åldern 0–13 år, och mycket är redan i gång.

– Nytt för i vår är ”Barnsöndag” varje söndag kl. 11 i samband med högmässan i Petruskyrkan, och kl. 15.30 de söndagar då Petrusmässan firas. Efter sportlovet startar också ”Tisdagsträff” kl. 17 i Petruskyrkan – en kväll med mat, fri samvaro, pyssel och brädspel för den som vill. Kvällen avslutas med en gemensam andakt.

Katjas hälsning till alla barn och familjer:

– Ni är fina och viktiga. Det finns en plats för er i församlingen. Hoppas vi ses under våren!

Barnsöndag – kl. 11 i Petruskyrkan varje söndag under våren. Undantagsvis kl. 15.30 de söndagar Petrusmässan hålls!

Tisdagsträff – kl. 17 i Petruskyrkan på tisdagar. Mat och fri samvaro för hela familjen!