Kyrkoherden byts i Vanda svenska – Kristian Willis återvänder inte efter pappapausen

Vanda svenska församlling står under det kommande året inför att välja ny kyrkoherde. Kristian Willis, 37, som började i arbetet för fyra år sedan återvänder inte efter sin föräldraledighet. Kristian Willis meddelade på tisdagen om det här på sociala medier.

Under sin föräldraledighet har hans familj bott i Björneborg och kommer att stanna kvar där.

"Vi har kommit fram till att livet här passar vår familj bättre än livet i huvudstadsregionen – åtminstone nu när barnen är små", skriver han.



Kristian Willis valdes till kyrkoherde i Vanda år 2021, men kunde på grund av en utdragen besvärsprocess, inledd av en annan sökande till tjänsten, installeras som ordinarie kyrkoherde i Vanda först från årsskiftet 2024.

Kyrkoherdetjänsten i Vanda sköts nu av Daniel Nyberg som tillförordnad fram till maj i år; hans ordinarie tjänst är i församlingen i Grankulla.