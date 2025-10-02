Ledare Jan-Erik Andelin

Kyrkans Utlandshjälp kan behöva minska Finlandsbasen med upp till 27 jobb

BISTÅND.

USA och flera stora europeiska länder skär i biståndet. Det leder nu till att KUA får se över hur många man har råd att ha på huvudkontoret i Helsingfors.

 2.10.2025 kl. 11:54

Kyrkans Utlandshjälp (KUA) omställningsförhandlingar berör till en början av upp till 27 jobb försvinner vid huvudkontoret i Helsingfors.

Förändringarna är nödvändiga för att KUA ska kunna säkerställa kontinuiteten och effektiviteten i sin verksamhet, säger verksamhetsledare Tomi Järvinen i ett pressmeddelande.

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största internationella hjälporganisation och arbetar med utvecklingssamarbete och humanitärt arbete i världens bräckligaste länder. Över hälften av KUA:s ekonomi består av internationellt bistånd som organisationen fördelar. I fjol uppgick andelen till 53 procent och hade ursprungligen förväntats öka i år.

På tio år har KUA ökat sin budget med mer än det dubbla. För nästan 75 miljoner euro nådde KUA:s programarbete 840 000 människor ännu i fjol.

USA, Storbritannien, Tyskland skär

Under 2025 har de globala finansieringstrenderna förändrats dramatiskt. Flera länder som länge stött utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd – däribland USA, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Tyskland – har ändrat sin politik och minskat sina anslag. I USA:s omfattande nedskärningar har KUA tappat sex miljoner euro för utbildningsprojekten i Kenya och Uganda.

Våra privata donationer står för en femtedel av KUA:s budget.

Också flera FN-organ har minskat sin finansiering till organisationer. Bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR har varit en viktig finansieringskälla för KUA.

”Vi befinner oss i den största globala omvälvningen inom utvecklings- och humanitärt arbete. Samtidigt är behovet av internationellt hjälparbete större än någonsin. Till exempel har vi redan tvingats anpassa vår verksamhet på grund av minskad amerikansk finansiering, och nu är 209 000 barns skolgång i fara”, säger Järvinen.

Kyrka och församlingar står för en tiondel

I Finland beslöt regeringen i början av september att för fjärde gången minska anslagen till utvecklingssamarbetet. Hittills har dessa nedskärningar inte påverkat KUA.

I fjol uppgick den finländska statens stöd till KUA:s verksamhet till 16 procent. Donationer från privatpersoner och andra organisationer blev sammanlagt 20 procent, medan stöd från församlingar utgjorde 10 procent av intäkterna.

"För att vårt viktiga arbete ska kunna fortsätta och vara effektivt i framtiden måste vi utvärdera hela vår verksamhet. Genom dessa åtgärder säkerställer vi att vi också framöver förblir en pålitlig och effektiv hjälpkanal för finländare”, säger Järvinen.

”Situationen är utmanande, men vi kommer inte att ge upp. Vi fortsätter att stödja världens mest utsatta människor och strävar efter att omställningsförhandlingarna ska inverka så lite som möjligt på både vår personal och de människor vi arbetar för.”

Bland de stora missions- och biståndsorganisationerna har också Finska Missionssällskapet tidigare beslutat att gradvis minska sin personal med 42 personer. Inom det här året upphör FMS missions- och programarbete i sju länder.

- - -

Korrigerat torsdag kl. 20: Tomi Järvinens titel är verksamhetsledare

KP

