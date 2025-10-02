Kyrkans Utlandshjälp kan behöva minska Finlandsbasen med upp till 27 jobb

Efter den rika världens nedskärningar vill KUA säkra skolor i bland annat Kenya.

USA och flera stora europeiska länder skär i biståndet. Det leder nu till att KUA får se över hur många man har råd att ha på huvudkontoret i Helsingfors.

Kyrkans Utlandshjälp (KUA) omställningsförhandlingar berör till en början av upp till 27 jobb försvinner vid huvudkontoret i Helsingfors.

Förändringarna är nödvändiga för att KUA ska kunna säkerställa kontinuiteten och effektiviteten i sin verksamhet, säger verksamhetsledare Tomi Järvinen i ett pressmeddelande.

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största internationella hjälporganisation och arbetar med utvecklingssamarbete och humanitärt arbete i världens bräckligaste länder. Över hälften av KUA:s ekonomi består av internationellt bistånd som organisationen fördelar. I fjol uppgick andelen till 53 procent och hade ursprungligen förväntats öka i år.

På tio år har KUA ökat sin budget med mer än det dubbla. För nästan 75 miljoner euro nådde KUA:s programarbete 840 000 människor ännu i fjol.