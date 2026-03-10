Ledare Jan-Erik Andelin

Kan jag någonsin få svar på den frågan, är det viktigt att veta?

Som klasslärare strävade jag alltid efter att mina elever skulle veta vilken flaggdag det är, eller varför vi har extra lediga dagar kring endel veckoslut. Det var dagen före påsklov och jag ställde plikttroget min fråga:

Läraren: ”Varför är vi lediga fredag och måndag?”

Lilla Kalle: ”För att haren kommer och ger påskägg!”

Läraren: ”Jaa, till vissa delar … men”

Lilla Pelle: ”Njaaa, det var ju den där Jesus, som dog och började leva sen!”

Läraren: ”Precis, vi kallar Finland för ett kristet land. Vi har ett kors på vår flagga. Påsken firas här bland annat för att minnas Jesu död och uppståndelse, han började leva igen, tror endel.” Där tar den teologiska förklaringen slut. Jag står framför en grupp barn med olika livsåskådning och religion.

Kalle packar sin skolväska. Han tar sin matematikbok och kan ni tänka er, under boken ligger ett påskägg.

Kalle undrar: ”Varifrån kom ägget, påskharen? … eller var det du Ann-Sofi som gömt det”

Kalle orkar egentligen inte bry sig om hur ägget landat i hans pulpet. Han har ju fått ett chokladägg, det är ju det viktigaste. Han tar sin ryggsäck i ena handen och chokladägget i den andra. Han ska visa därhemma vad han hittade i pulpeten. Glad påsk!

Ja, och så var det ju ”den där Jesus som dog och började leva sen”. Hur kom det sig, hur gick det till … kan jag någonsin få svar på den frågan, är det viktigt att veta?

Men Han, Jesus, tar min hand och vi vandrar vidare tillsammans genom livet. Glad påsk!

Ann-Sofi Gull är tidigare klasslärare och ped.mag.

