Hallå där Christel Carlsson!

Denna vinter finns hon i Helsingfors men håller spanskan levande genom bokläsning, tv-serier och runt kaffebordet, vid ”spanskabordet” i Johannes vardagsrum. Nästan varje tisdag finns det möjlighet att sätta sig vid något språkbord; franska- och tyskabordet finns redan i vardagsrummet sedan tidigare.
– Nu önskade jag också ett bord för oss som talar spanska, i vår träffas vi tre gånger. Man måste inte kunna tala flytande för att sätta sig här, det går också att bara lyssna.
Spanskabordet 10.2 och 10.3, tyskabordet 3.2 och 3.3 samt franskabordet 17.2 och 17.3 – samtliga kl. 15 i Johannes vardagsrum, Rönnvägen 16 i Mejlans. Välkommen också på gudstjänst på spanska 8.2 kl. 18 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 16.