KU ställer in sommarens läger i Pieksämäki

– Vi var tvungna att fatta beslutet att inhibera lägret i år. Det är en jättestor sak för oss att göra. Men det är bara att beklaga. Lägret betyder mycket för oss som förening och är det ä viktigt att folk får samlas där det finns en andlig uppbyggelse och gemenskap, säger KU:s verksamhetsledare Leon Jansson.

Det här är första gången som sommarlägret ställs in sedan det började 1968.

– Vi vill ta vårt ansvar och inte ta några risker med någons hälsa. Lägret samlar ju över 500 personer i olika åldrar och från olika landskap tätt inpå varandra.

Någon ersättning för lägret planerar KU inte i sommar.

– Men vi beslöt fråga alla medverkande bibelstudiehållare och kursledare, de var ganska långt klara, om de kan medverka på nytt nästa år. Vi har samma underlag då. Vi ska också fråga om vi har sådana som av god vilja kan banda in ett bibelstudium eller en andakt. Det vi får ihop lanserar vi under lägerveckan på vår hemsida som en andlig munsbit under semestern. Vi kan inte lova det här, men vi ska börja utreda om det är möjligt. Men lägret ersätter det ju inte.

Årsmötet som KU brukar hålla i samband med sommarlägret skjuts nu upp till augusti.