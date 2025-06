Pingströrelsen i världen har globalkonferens i Helsingfors

Världspingstkonferensen med 6 000 gäster från 97 länder möts i Helsingfors under pingstveckan.

Pingströrelsen som betraktar sig som världens snabbast växande andliga rörelse möts just nu under temat "Gå och gör" i Helsingfors. Samtidigt hålls också ungdomskonferensen The Send.

– Vi har som mål att fram till år 2033 nå hela världen med evangelium. Det blir till tvåtusenårsminnet av Jesus återuppståndelse, missionsbefallningen och den första pingsten, säger den amerikanska teologen och universitetsledare Billy Wilson, som leder världspingstorganisationen Pentecostal World Fellowship.

Man beräknar att över 600 miljoner kristna i världen tillhör pingst-karismatiska rörelser, mest i det globala Syd som Afrika och Sydamerika. Till så kallat klassiska, äldre pingstkyrkor räknas 124 miljoner. Kyrkorna kännetecknas av sin fria gudstjänstform, starka gemenskaper och av att betona andliga nådegåvor.





Mega-lovsångsband från fyra nordiska länder i Ishallen.



Evangelikaler men ändå inte

Vid onsdagens presskonferens var konferensledningen sparsam med att definiera sin relation till evangelikaler, som har blivit en allt mer kontroversiell kyrklig riktning för att den politiserats så starkt i USA. Teologiskt har rörelserna samma rötter kring bland annat bibeltolkning och evangelisation.

– Vi kallar oss pingströrelse, de kallar sig evangelikaler, säger Esko Matikainen, verksamhetsledare för Pingstkyrkan i Finland, som är huvudorganisation för våra 46 000 medlemmar i pingstförsamlingar.





Nobelpristagare i rörelsen



Bland de mest uppmärksammade talarna vid konferensen finns den kongolesiska läkaren Denis Mukwege, som fick Nobels fredspris 2018 för sitt arbete bland kvinnor som utsatts för sexuellt våld. (Också året därpå gick fredspriset 2019 till en pingstvän, den nu långvariga premiärministern i Etiopien, Abiy Ahmed).



Till sitt arbete som krisgynekolog och pingstpastor i Demokratiska Kongo kan Denis Mukwege just nu inte återvända.

– Det har dött mer än sex miljoner människor i vårt bortglömda krig. Det är mer än i något annat krig sedan andra världskriget, sade Denis Mukwege.

Han påminde också om att tacka Gud för att Finland är "ett land som styrs av lag, medan stora delar av världen i dag styrs av makt".





Nobelpristagaren Denis Mukwege talar i Helsingfors.



Bland talarna finns också den australiska författaren Christine Caine som har arbetat för att stärka kvinnornas roll i pingströrelsen och pingstbiskopen Isaiah Dau från Sydsudan som har arbetat mycket med teologi kring lidande, fred och försoning. Från Norden uppträder också den numera kristna svenska ex-gängrapparen Sebastian Stakset.

Programchef för konferensen är Stefan Sigfrids, finlandssvensk pingstpastor som i dag arbetar som föreståndare för den finskdominerade Saalemförsamlingen i Helsingfors.

Världspingstkonferensen hölls första gången i Schweiz 1947. Den har en gång tidigare hållits i Helsingfors, 1964.