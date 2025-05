Vår första bön i lidandet ska inte i första hand vara att Gud tar oss ur lidandet – utan att vi bjuder in honom att vandra med oss genom det.

Det finns ett arabiskt ordspråk som säger: ”Dagar med bara solsken och inget regn skapar en öken.” Bibeln använder olika bilder för att beskriva vår mänskliga verklighet. En av bilderna är dalarna som symboliserar våra motgångar och prövningar. Guds plan för ditt liv innehåller både berg och dalar.

I Första Petrusbrevet uttrycks saken så här: ”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.”

Det här säger oss att dalarna drabbar dig, inte för att du är en dålig människa, utan för att du är människa. Billy Graham sade: ”Ingen undgår lidandet, alla drabbas. Det är det enda språk alla har gemensamt.”





DET KRISTNA perspektivet är att Gud inte sänder motgången, men han kan tillåta att något sker så att han kan leda oss in i ett högre syfte. Vi skulle aldrig förstå Guds hjälpande storhet om vi inte fick vara med om något. Gud använder lidandet för att hans goda vilja ska ske. ”Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv.” (1 Mos 50:20) Så uttryckte Josef saken till sina bröder som hade svikit honom stort.

Gud lider tillsammans med oss. Den kristna Gudsbilden är att Gud är ”den korsfäste Guden” som blev en av oss i Jesus och led på alla sätt som vi lider. Han känner inte bara till lidandet, han har själv lidit. Därför säger de erfarna att vår första bön i lidandet inte främst ska vara att Gud tar oss ut ur lidandet utan att vi bjuder in honom att vandra med oss i vårt lidande. Vi får be att han kommer in i situationen, annars kan vi bli besvikna på Guds tidtabell. Vi behöver tålamod för att se vad Gud vill göra i situationen och hur han vill forma oss. Vi lever i en mikrovågskultur, men alla som har sysslat med matlagning vet att långkok tar tid!

Vi får lita på Guds löften, kärlek och hans karaktär också då vi inte förstår hans metoder, för: ”Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.” (Rom 8:28)