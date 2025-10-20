Höstdagarna – 75 år av gemenskap

För oss som samlas till Höstdagarna från olika delar av Borgå stift blir det extra tydligt. Vi bär med oss olika dialekter, olika erfarenheter och olika vardagar. Ändå hör vi ihop.

Under allhelgonahelgen reser ungdomar från hela vårt stift till Toijala i Tammerfors för att delta i Höstdagarna – en ungdomssamling skräddarsydd för ungdomarna i våra församlingar.

Helgens program består av samlingar med inspiration från gästtalare, musik i olika former, som karaoke och konsert, samt verkstadspass med allt från fotboll och ”pizza med biskopen” till skribalekar. Vi firar också andakter och mässor tillsammans.

Men kanske viktigast av allt: under helgen finns det gott om tid att bara umgås. Tid att hänga med gamla vänner – men också att lära känna nya. Gemenskap när den är som bäst.



Gemenskap är något större än att bara vara på samma plats vid samma tid. För oss som samlas till Höstdagarna från olika delar av Borgå stift blir det extra tydligt. Vi bär med oss olika dialekter, olika erfarenheter och olika vardagar. Ändå hör vi ihop.

I år firar vi att ungdomarna i vårt stift i 75 år har fått känna att de hör hemma – i kyrkan och i varandras liv, oavsett varifrån de kommer. För gemenskap är inte en plats på en karta. Det är något vi bär med oss hem, i hjärtat.

Att Höstdagarna firar 75 år är inte bara en tillbakablick. Det är ett tack till alla ungdomar, ledare och församlingar som burit traditionen vidare. Det är ett tecken på kyrkans livskraft, och på att verklig gemenskap uppstår när vi möts på riktigt, lyssnar på varandra och delar våra liv.

Vi publicerar vår jubileumskonsert Gemenskap genom tiderna på Youtube Hostdagarna FKS, kika in och delta!