Vanda svenska hoppas på engelskspråkig pastor – "Mig veterligen första gången"

Gemensamma kyrkorådet i Vanda föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att en ny engelskspråkig pastorstjänst ska inrättas i Vanda svenska församling. Beslutet fattades under Gemensamma kyrkorådets sammanträde den 6 september.





Kristian Willis, kyrkoherde i Vanda svenska församling, förklarar att Vanda är Finlands mest internationella stad. Enligt Vanda stads prognos kommer 35,9 procent av befolkningen att ha en invandrarbakgrund år 2024.





”Det är viktigt att kyrkan svarar på de behov som uppstår i samband med den kraftiga ökningen av internationell befolkning i Vanda. Kyrkoherdarna i Vanda höll ett möte om hur vi som kyrkan bäst kunde betjäna den internationella kristna befolkningen. Där föddes idén om att Vanda svenska församling kunde ta ansvaret för den här arbetsformen”, skriver Kristian Willis per mail.





Vanda svenska församlings församlingsråd har diskuterat frågan under 2023 och har nu lovat att vara värdförsamlingen för den nya engelskspråkiga gudstjänstgemenskapen. Finansieringen för det engelska arbetet kommer från den kyrkliga samfälligheten.







Erfarenhet av språkliga minoriteter



Anledningen till att det är Vanda svenska församling som tar på sig den uppgiften är att de är den enda församlingen i Vanda som omfattar hela staden. Dessutom har både församlingen och Borgå stift erfarenhet av att jobba med språkliga minoriteter.





Även om den engelska verksamheten planeras lyda under svenska församlingen betyder det inte att Vanda svenska församling ska ansvara för hela den internationella verksamheten i Vanda kyrkliga samfällighet.





”Det är alla församlingarnas gemensamma uppgift. Vanda svenska församling drar sitt strå till stacken genom att vara värdförsamlingen för den engelska prästen och gudstjänstgemenskapen som hen leder."





"Att det är just Vanda svenska församling som blir värdförsamling för det nya engelska arbetet leder hoppeligen till att allt flera nya finländare väljer att integrera sig på svenska i vårt land”, skriver Kristian Willis.







Skrider till verket i januari



Om allt går vägen kan den nya pastorn börja jobba tidigast den 1 januari 2024. En förutsättning för det är att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner finansieringen för tjänsten som en del av samfällighetens ekonomiplan för år 2024 under sitt möte den 19 september.





”Många församlingar i Svenskfinland har verksamhet på engelska men mig veterligen är det första gången som en prästtjänst för det engelska arbetet inrättas i en svensk församling”, skriver Kristian Willis.