"Vi har skjutit upp den här konserten i två år – nu kan vi äntligen sjunga gospel igen" 

Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige.

Elna Romberg har dirigerat gospelkören i tolv år. Nu tar hon en paus.



– Jag började 2010 med en halv timmes varsel. Det var lite av en rivstart! Till största delen har Simon Djupsjöbacka och jag lett kören tillsammans. Det har varit väldigt praktiskt.



Vad har varit roligast under åren?



– Alla människor jag fått lära känna! Det har varit en stor förmån att få jobba med så många härliga och duktiga personer.



– Sedan har vi också genomfört många jätteroliga projekt: spelat in en live-dvd, turnérat i Sydafrika, USA, Sverige och Estland, uppträtt på Svenska Teatern i olika omgångar med olika artister, för att nämna några exempel.





Fortsätter du att göra musik?



– Jo, jag kommer att fortsätta göra musik i olika former, säkert också gospel och körsång. Jag har ännu svårt att föreställa mig "livet utan Noisen", får se om jag lyckas hålla mig borta. Jag har också många andra projekt jag gärna vill satsa på, bland annat på att göra mer egen musik.





Vem blir körens nya dirigent?



– Simon fortsätter som tidigare och höstterminen inleds som normalt, men i detta skede är det ännu oklart vem som tar över efter mig. De flesta körer har ju inte två dirigenter, det har ju i och för sig varit en lyx att vi varit två.





Berätta lite om samarbetet med Gladys del Pilar!



– Gladys del Pilar är en av Sveriges mest kända gospelsångare, men är också känd för en bredare publik, bland annat i och med att hon respresenterat Sverige i Eurovisionen och deltagit i diverse tv-program och musikaler.



– Vi hade bokat henne till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den.



– Dessutom har vi med oss en av Sveriges bästa gospelpianister, Daniel Stenbaek. Honom har vi samarbetat med många gånger och han var med oss både i Sydafrika och USA.



– Andreaskyrkans barnkör är också med och sjunger både några egna sånger och tillsammans med HMN, så det blir verkligen en konsert för alla åldrar och smaker!



Söndagen 15.5 kl. 17 bjuder gospelkören His Master’s Noise till konsert i Andreaskyrkan, Helsingfors.

Gästartister: Gladys Del Pilar (Sve) samt pianovirtuosen Daniel Stenbaek (Sve). Dessutom medverkar Andreaskyrkans egen barnkör, AK Kids.