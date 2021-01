Trump-supportrar stormade kongressbyggnaden I Washington sent igår kväll i protest mot att kongressen formellt skulle fastställa resultatet i presidentvalet. Var detta droppen som får exempelvis de evangelikala kristna att överge Trump? – För tidigt att säga, säger Anders Elfving, som i många år följt med amerikansk politik.

Var detta droppen? Den frågan har folk ställt sig gång på gång efter att Donald Trump först gav sig in i den amerikanska politiken.

– Hittills har inget varit droppen, därför är jag försiktig med att säga att kaoset i Washington plötsligt är det som förändrar allt, säger Andreas Elfving, politisk sekreterare och internationell sekreterare vid Svenska folkpartiet. Han intresserar sig särskilt för amerikansk politik och har många politiska kontakter i USA även via sitt engagemang i Metodistkyrkan.

– Det här är kulmen på en lång process. Trumps retorik har varit våldsglorifierande från första början. När man hållit på med det i fyra–fem år har man byggt upp en fanatisk anhängarskara, och då är steget att ta till våld ganska liten. De här är strömningar som funnit i USA tidigare, men under de senaste åren har de bjudits in i den politiska debatten på ett sätt som inte skett på väldigt länge. När man sår tillräckligt länge blir det i något skede dags att skörda.

Elfving säger ändå att det som skedde i Washington sent i går kväll har skapat bilder som nu, gång på gång, nöts in på amerikanernas näthinnor. Det är bilden av en mobb som med våld träder in i den amerikanska politikens allra heligaste, som slår sönder och vanhelgar.

– Efter Bibeln tycker många amerikaner att grundlagen – en tunn, liten bok – är det mest fantastiska dokument som någonsin skrivits. Den boken beskriver hur saker ska fungera, och när man nu ser bilder av hur folk bryter sig in i talmannens kansli tror jag det skakar om ganska många.

Är det förhastat att tro att detta är slutet på Trumpismen?

– Ja, det är förhastat. Trump har ju varit avstängd på Twitter i tolv timmar, men strax innan han blev avstängd visade han att han inte alls förstod vad som pågick, utan snarare legitimerade syftet med intrånget. Det naturliga skulle vara att han höll ett tal till nationen där han skulle mana till lugn.

Hur tror du att de evangelikala kristna, som stött Trump på grund av hans hållning i vissa nyckelfrågor, kommer att reagera på det som hänt?

– I den amerikanska politiska retoriken målar man upp vissa frågor som stora frågor som avgör allt, till exempel Israel- eller abortfrågan. Fortfarande stöder många evangelikala kristna Trump på grund av till exempel hans orubbliga stöd till Israel. Man har varit redo att frånse hans personliga brister. Jag ser ju att han utnyttjar nyttiga idioter för sina syften, för att han vet att han får dem med sig om han spelar på frågor som är viktiga för dem.

– Många kristna i USA har stött Trump, men jag undrar om det inte finns en gräns som börjar vara överträdd. Vi får se vad man säger i predikningar i megakyrkorna i helgen – jag har en del bekanta predikanter som skrivit att de nu måste skriva om sin predikan.

Han påpekar att vissa evangelikala kristna – till exempel Pat Robertson – har tagit avstånd från Trump redan tidigare.

– De har sagt att protesterna inte är legitima och att det nu är dags att sluta. Sådant borde vi rimligtvis se mer av. Men de så kallade ledarna har svikit så många många tidigare, säger Elfving.