Nya begränsningar i Österbotten leder till virtuella lösningar

I Nykarleby ordnas gudstjänst i kyrkorna under de närmaste veckorna – även om det inte är många som får vara med.

Från idag och fram till åtminstone den 21 december får högst tjugo personer samlas till gudstjänst och andra kyrkliga tillställningar.

– I vissa avseenden har vi fått tänka om, i andra kan vi fortsätta som planerat, säger Mia Anderssén-Löf, som är kyrkoherde i Nykarleby församling.

Mycket av församlingens julprogram kommer att finnas tillgängligt virtuellt.

– Vi spelar som bäst in en julmusikal, och imorgon ska vi spela in en julbön. Också en julotta och en julandakt är under planering.

Enligt smittskyddsläkarens tidigare anvisningar fick man vara fler i kyrkan om säkerhetsavstånden kunde garanteras. Det betydde till exempel att om kyrkan rymde 1200 personer kunde man ändå vara 200. Nu är gränsen på maximalt tjugo personer absolut.

– Det innebär att om några anställda är med är det bara femton församlingsbor som kan komma.

Nykarleby församling har ändå beslutat att ha gudstjänster i sina tre kyrkor under söndagarna fram till jul.

– Vi tänker att för dem som kan komma är det värdefullt. De andra kan delta virtuellt. Det är ändå viktigt för många församlingsbor att vi upprätthåller ett gudstjänstliv på orten – även om man inte kan vara med.

Hur bestämmer ni vem som ryms med?

– Vi måste gå ut med information om det, men vi tror också att det löser sig självt. Församlingsborna rör på sig väldigt försiktigt nu. På vissa håll kommer man överens om vem som kommer – och de som deltar är i kyrkan för att läsa en text eller stärka psalmsången. Men det känns jätteledsamt att vi inte kan välkomna alla som vill komma.

Julvandringar kan församlingen ordna utomhus om den grupp som vandrar inte är större än tjugo personer.

– Den stora frågan är: Hur ska vi nu dela hopp och tro? Just nu lutar vi mot virtuella lösningar. Jag känner mig ändå hoppfull när jag ser hur församlingsbor och församlingsanställda söker vägar att mötas. Vi kommer fira jul också i år! Och vi kan dela hopp och tro även om vi inte får träffas fysiskt.