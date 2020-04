När fotbollsträningarna lades på is började de köra ut matkassar

(Foto: Pargas IF)

Frivilliga från Pargas IF får kundens köplista av församlingen, sedan packar de ner varorna och kör dem till rätt adress.

När Pargas IF tvingades lägga alla träningar på is på grund av undantagstillståndet började de som varit aktiva i föreningen fundera på vad de skulle göra under de kvällar som tidigare varit vikta för träningar.

– Vår verksamhet bygger på frivilliga, och nu hade de frivilliga plötsligt lediga kvällar. Så vi satte oss ner för att fundera på vad vi kunde göra, berättar Petra Furu, ordförande för fotbollssektionen i Pargas IF.

En annan frivillig, Micke Isaksson, slängde fram tanken att man kunde hjälpa äldre som borde vara försiktiga med att gå i butiken eftersom de tillhör en riskgrupp.

– Vi kontaktade en matbutik som hade försäljning online och frågade om de ville ha hjälp med att köra ut varorna. Sedan fick vi höra att församlingen hade ett liknande projekt på gång – men de hade ingen som kunde köra ut varorna, berättar Furu.

På det viset hittade församlingen och Pargas IF fram till ett samarbete.

– Vi har många frivilliga som i princip sitter hemma nu, vi har många som är vana att ställa upp där det behövs, många som gärna ställer upp och hjälper någon annan. Vi fixar det!

Väståbolands svenska församling och Paraisten suomalainen seurakunta koordinerar arbetet.

– Vi i Pargas IF hämtar maten och kör den hem till de adresser vi får av församlingen, säger Petra Furu.

Ett tjugotal personer har lovat ställa upp med leveranserna.

– De är aktiva föräldrar och tränare, sådana som varit med i verksamheten och har barn som varit aktiva.

Också hon själv är en av dem som kommer att köra ut matkassar till dem som inte själva kan gå till butiken.

– Det tar inte så mycket tid. Man går ju och handlar själv, så kan man lika gärna plocka varor åt någon annan samtidigt. Vi är så många som ställer upp, så jag är säker på att vi fixar det.

Är du för egen del orolig för att drabbas av viruset?

– Jag tänker att många säkert kommer att bli sjuka, men själv hör jag inte till någon riskgrupp. Jag känner inte så stor oro för att sjukdomen ska drabba mig själv. Men jag är orolig för mina äldre släktingar, och jag hoppas att de håller sig hemma nu.

Så här går det till: den som vill ha sina matvaror hemkörda från butiken kontaktar församlingen. Församlingen ordnar ett kundavtal mellan klienten och butiken, sedan får klienten skicka e-post eller ringa in sin inköpslista till församlingen. Församlingen förmedlar sedan köplistan vidare till de frivilliga från Pargas IF.

– Det är ganska många steg i processen och det kan kännas lite komplicerat, men det är för att de frivilliga från Pargas IF inte ska behöva hantera pengar, säger diakonissan Brita Holmström i Väståbolands svenska församling.

– Och det är inte helt enkelt att handla åt andra människor – de vill gärna ha precis de rätta semlorna och rätt procent på osten.

När mathjälpen kom igång var klienterna en handfull, men de förväntas bli fler.

– Egentligen är det ganska fantastiskt att se hur väl grannhjälpen fungerar här på orten.

De flesta äldre verkar har grannar och släktingar som hjälper dem handla, och mellan halv sju och åtta på morgonen är butiken fredad för 70+-kunderna. Men hon tror att intresset för utkörning av mat kommer att öka efterhand. Om grannar och barnbarn blir sjuka måste de ju stanna hemma för att inte sprida smittan vidare.

– Jag är jätteglad att vi kan erbjuda den här möjligheten, säger Brita Holmström.