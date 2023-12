När Kajsa Sjöström får frågan på vilket sätt hon får den allra första julkänslan varje år svarar hon att det är en svår fråga att svara på – hon lyssnar nämligen på julmusik året om!

– För mig är det väntan på julen hela tiden. Julen är det bästa jag vet! Men den riktiga julkänslan infinner sig när det blir kallare i november och den första snön börjar falla.

Varför är julen så viktig för dig?

– Julen har varit så speciell för mig ända sedan jag varit liten. Det är en sådan himla varm stämning och gemenskap. Alla umgås med varandra, hela släkten är samlad. Så är det inte så ofta under året.

– Vartannat år firar vi med pappas släkt, vartannat med mammas. Mammas släkt är större, då brukar vi vara omkring tjugo personer. Det blir lite av ett knytkalas, där var och en tar med sig något till julbordet.



Om du fick välja en maträtt från julbordet, vilken skulle den vara?

– Julskinkan. Pappa och mamma brukar laga skinkan den 23 december. Den är som godast den 23.12 på kvällen, då den är lite ljummen. Då äter jag den på svartbröd med lite sötost på. Det är jättegott.



Är julklappar viktiga för dig?

– Nej, faktiskt inte alls. Det viktigaste för mig är att hela släkten är samlad. Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant.





Vilken julmusik lyssnar du helst på?

– Jag gillar all julmusik. Jag har en lista på Spotify med en salig blandning. Där finns lugnare låtar och lite poppigare.



Vilka är dina tre största favoriter?

– Vår julskinka har rymt med Werner & Werner, All I want for Christmas is you, och sedan Julen är här – den kan inte gå fel.

– Min morbror är kantor, och han brukade alltid spela piano hos min mormor och morfar när jag var liten. Vi kusiner sjöng alltid Julen är här. Den är extramysig att sjunga i kyrkan.





Hur ska julpyntet se ut?

– Julgran, absolut. Ljusslingor tycker jag är viktiga, för när de lyser är det så hemtrevligt att komma hem – hela huset lyser. Jag tycker bäst om ljusslingor med gulvitt ljus, det känns stilrent.

– Vi har också alltid en adventsljusstake. Det tycker jag är jättemysigt. Vår ljusstake är väldigt gammal, det är bara att byta till nya ljus varje år.





Hur mycket bakar ni inför jul?

– Pepparkakor bakar vi redan inför lillajul. Vi lagar en jättesats, så att den räcker ända fram till jul.





Går ni i julkyrkan?

– Jo, det gör vi på julafton. Jag tycker det är en så mysig tradition att börja dagen med att gå i kyrkan och sen komma hem och äta gröt. Det är en så underbar stämning i julkyrkan för att alla är så glada.





Om du fick vara med i en jultablå, vem skulle du helst vara och varför?

– Då skulle jag nog vilja vara ängeln Gabriel eftersom han har en så fin uppgift i att meddela jungfru Maria om att hon ska föda Jesus.





Har du något litet jultips till människor som har svårt att hitta julstämningen för att de stressar så mycket?

– Försök stanna upp och njuta av stunden istället för att stressa över allt som kommer. Frisk luft gör även susen, så ta en promenad och tänk på något annat så kan du fortsätta med alla förberedelser när du kommer hem. Man brukar bli på bättre humör med lite fysisk aktivitet och frisk luft.





Kajsa Sjöström

GÖR: Går i gymnasiet och jobbar i en affär där julen kommer redan i oktober. ”Jag älskar det!”

FAMILJ: Mamma, pappa och en 17-årig lillasyster.

INTRESSEN: Aktiv i ungdomsarbetet i Mariehamns församling, tränar gymnastik och deltar i internationella och nationella tävlingar.