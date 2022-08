Pizza och välsignelse är två ord man sällan hör i samma mening, men tillsammans betyder de mycket.

I Petrus församling samlas vi i augusti för tredje året i rad för pizza och välsignelse inför skol- och dagisstart. Det känns viktigt att tillsammans som en församling och gemenskap be för varje barn i början av en ny termin, att få nämna varje barn vid namn och be för Guds närvaro och omsorg i deras liv. Att få skicka barnen till skolan och till dagiset med en välsignelse har känts extra viktigt under pandemitiden, då man inte riktigt vetat hur året kommer att bli. Jag måste medge att välsignelse med pizza redan hunnit bli lite av en tradition, så jag ser nog lika mycket fram emot det också i år.



I kombon pizza och välsignelse är pizzan minst lika viktig som välsignelsen. Det är en plats att träffas på, en plats där man får känna att det finns andra i samma båt. Kanske får man lära känna några nya barn eller får träffa gamla bekanta, byta några ord med en annan som är lika nervös eller ivrig inför höstterminen och se att man inte är ensam med sina tankar eller känslor.



”Det behövs en by för att uppfostra ett barn,” säger ett afrikanskt ordspråk. Jag tror att det också behövs en by eller en församling för att ett barn ska kunna må bra och växa till den unika människan hen är skapad till att bli.



Så jag skriver inte endast till dig som har barn utan också till dig som inte har barn. Jag skriver det här till dig som känner åtminstone ett barn: Du behövs. Du behövs för att barnen i din omgivning kan må bra. En släkting som frågar hur man har det och har tid att lyssna på svaret. En granne som lånar telefonen då barnet låst ut sig och glömt telefonen hemma. En bekant som frågar om man har fått kompisar i skolan eller på dagiset. En vänlig medmänniska som hjälper till om man inte hittar vägen hem. En fotbollstränare, pianolärare eller scoutledare som ser även de tystare barnen och uppmuntrar alla. En fadder som ber för sitt kära fadderbarn.



Jag önskar dig en välsignad höst. Och vad du än gör – kör försiktigt!

Anne Koivula jobbar som församlingspastor i Petrus församling.