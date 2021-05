Mikael ”Mickus” Nyman, aktuell på Vegalistan: ”Man behöver inte släppa taget”

I skrivande stund har John M Nyman legat på topp på Vegalistan i två veckor med sin låt How can I let go? Bakom artistnamnet döljer sig Mikael ”Mickus” Nyman från Jakobstad.



Vad betyder det för dig att ligga på topp?

–Det känns ju som en bekräftelse på att folk gillar den låt jag har skrivit. Det är kanske lite poprock över låten och den har väl en rätt bra refräng som folk fastnat för.

Har låttiteln nån betydelse för dig?

– Jag skriver inget som inte har betydelse för mig. Jag lägger normalt mer vikt vid texten än musiken.

– Vid första anblicken är det kanske ytterligare en halvtragisk låt om förälskelse. Men jag upplever att det finns flera bottnar än så. Det gäller inte bara förälskelse utan alla former av drömmar.

– Att göra en skiva är för mig en på många sätt vansinnig idé, åtminstone ekonomiskt. Men hur släpper man taget om det om det är något man vill? Samma sak med tron, vetenskapen vill ju motbevisa allt sådant. Man kan ju inte släppa taget om det man tror på.

Måste man alltid släppa taget?

– Nej, det är snarare tvärtom. Bara för att det jag tror på och drömmer om inte nödvändigtvis är realistiskt behöver jag inte släppa taget om det. Hur ska jag kunna släppa taget om det som jag vill?

Har du en skiva på gång också?

–How can I let go? är första låten som släpptes från den skivan. Ursprungligen hade jag tänkt att skivan redan skulle ha kommit ut, men på grund av uppmärksamheten på Vegatoppen beslöt jag hålla andan lite och se hur det går. Jag vill inte förvilla lyssnaren med flera låtar samtidigt. Kanske det är dumt tänkt, jag vet inte hur man normalt tänker i sådana här situationer.

Skivan If you were here är hans första soloskiva. Han sjunger endast på den, medan Johannes Häger står för kompet.

– Ursprungligen hade jag tänkt mig en mera textmässigt varierande skiva, men det blev elva låtar om kärlek på olika sätt. Det, liksom musikstilen, är kanske överraskande för dem som känner mig tidigare. Många har väntat sig lite tyngre och rockigare.

Skriver du allt på engelska?

– Jag vill inte sjunga på svenska för det blir så lätt rikssvenskt och lite dansbandsaktigt. Det finns också en poäng i att skriva på ett främmande språk för då håller man det enkelt. Skriver man på svenska kan man krångla till det med svåra ord.

Du har också ett engelskklingande artistnamn?

– Faktum är att jag heter John Mikael. Jag vill undvika Mikael för strömningstjänsterna är ju globala. Den engelskspråkiga världen vet inte hur man ska hantera namnet Mikael när det skrivs med k.

Vad har du för musikaliska ambitioner?

– Man får ser var det här leder. Mest av allt vill jag dela med mig det jag funderar på. Jag föreställer mig att ge ut fler låtar också i fortsättningen, kanske med mera traditionellt, lite samhällskritiskt Mickus-innehåll.