Hur mycket i livet har jag inte gått miste om bara för att jag låtit mina låsta uppfattningar styra mig?

Kolumn.

Under en av mina promenader i sommar slog jag in på en väg jag inte gått förut. Jag hade sett den, men tänkt att den inte skulle leda någonstans. Men vägen var ingen återvändsgränd utan ledde mig in i ett skönt och vackert område. Dofterna från blommor var ”öronbedövande”, fågelkonserten likaså.