Av alla femtonåringar deltog 77,4 procent i församlingarnas skriftskolor under fjolåret. Av de 15-åringar som hör till kyrkan deltog ca 92 procent i konfirmandundervisningen.

Konfirmandarbetet har hög prioritet i församlingarna berättar Maria Björkgren-Vikström som är sakkunnig i konfirmandarbete vid Kyrkostyrelsen.



– Särskilt under lägerperioderna jobbar man mycket med att skapa samhörighet och trygghet i gruppen. Många av kyrkans medlemmar, även konfirmanderna, saknar ett språk för livets innersida, för att tyda livet och uttrycka sin tro. Det är en pedagogisk utmaning för ledarna att lyssna in ungdomarnas livsfrågor och erfarenhet och hitta beröringspunkter till den kristna tron som de är döpta till, säger Maria Björkgren-Vikström.



Allt fler vuxna konfirmerar sig



På nationell nivå ökade också antalet konfirmander inom vuxenskriftskolan. Under 2019 uppgick antalet vuxenkonfirmander till 1 150 då de året innan var 1 034. Sakkunnig i konfirmandarbete Jari Pulkkinen säger att det är skäl att satsa på vuxenkonfirmandarbetet eftersom intresset tycks öka och det finns en växande grupp vuxna som inte deltagit i konfirmandundervisningen som 15-åringar.