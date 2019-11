Jul hos grannen

Adventsbasar i Grankulla kyrka

Lör 30.11 kl. 11–13, Kavallv. 3. Handarbeten, julpynt, handstöpta ljus, bakverk – salt och sött, lotterier mm. I caféet serveras julgröt och kaffe.



Lillajulfest

1.12 kl. 15.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksv.15. Petrusmässa, eget program för barn, julgröt.



Jultablå

Tis 3.12 kl. 9 och 10 och ons 4.12 kl. 9 och 10 i Grankulla kyrka, Kavallv. 3. Pensionärerna uppför en jultablå för daghemsbarnen i kyrksalen. Alla vuxna som vill uppleva stämningen är välkomna med!



Esbo Arbis kammarkörs julkonsert

Tis 3.12 kl. 19.30 i Köklax kapell, Handelsbacken 1. A. Ramirez: Navidad Nuestra, latinamerikansk julmässa i 6 delar för blandad kör, tenorsolist, piano, gitarr, slagverkare. T-J Kyllönen: Pregon op. 14b för kör, piano, slagverkare. Verdi, Händel. Sonninen, Sibelius, Adam. Fritt inträde.



Illustration: Maria Sann

De vackraste julsångerna med kanelbulle

Lör 7.12 kl. 18 i kaffestugan Laurentius, Kyrkov. 47.



Julvandring

Lör 7.12 kl. 10–13. Upplev julens berättelse genom att själv dyka in i historien! Samtidigt också julbasar och lucia,

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.



Imagine Christmas

Mån 9.12 kl. 19 i Grankulla kyrka, Kavallv. 3. Julkonsert tillsammans med Maria och Tomas Höglund, Mikael Svarvar & Band. Fritt inträde, programblad 20€.



De vackraste julsångerna med Pensionärskören Furorna

Tis 10.12 kl. 13 i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4. Andakt med Kira Ertman. Esbo pensionärer inbjuds speciellt. Glöggservering.



Julen på tv

Kom med på tv-inspelning av en stämningsfull julgudstjänst ons 11.12 kl. 12 i Johanneskyrkan, Högbergsg. 12.



De vackraste julsångerna spelas in den 10.12 kl. 19 på samma plats. Inspelningarna sänds på YLE:s kanaler under julhelgen.



De vackraste julsångerna

Tor 12.12 kl. 16.30 på Lähellä Deli i Grani köpcentrum. Med Heli Peitsalo och Mammakören Änglaklang samt Andreas Forsberg med band.



Lör 21.12 kl. 19 i Grankulla kyrka. Aulaglögg med mingel.



De vackraste julsångerna för studerande och unga vuxna

Tors 12.12 klockan 18 i Cor-huset, Majstadsgatan 11. Vi sjunger gamla klassiker och nyare favoriter och umgås över en kopp glögg. Mer information fås av studentpräst Andreas Lundgren, andreas.lundgren@evl.fi.



Grankulla Lucia

Fre 13.12 kl. 18: Andrea Kjeldsen kröns till Grankulla Lucia i Grankulla kyrka, Kavallv. 3. Luciakören uppträder under ledning av Pamela Sandström. Aulaglögg med mingel.



Kammarkören Novenas 15-års-jubileumskonsert

Fre 13.12 kl. 18.30 i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5. Kammarkören Favoriter ur Händels Messias samt andra julklassiker. Fritt inträde.



Barnens vackraste julsånger

Lör 14.12 kl. 13–14 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Julgröt och julfest från kl. 11.30–13.



De vackraste julsångerna

Sön 15.12 kl. 16 i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Glögg serveras från kl. 15.



Illustration: Maria Sann



Dans kring granen

Tis 17.12 kl. 9.30 utanför Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. För barn, familjer och daglediga.



Missionskväll med de vackraste julsångerna

Tor 19.12 kl. 18. i Bagarstugan, Kurirvägen 1.



Julkyrka

Fre 20.12 kl. 14 i Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28.



ViAndas julkonsert samt de vackraste julsångerna

Fre 20.12 kl. 18 i S:t Lars kapell, Prästgårdsgr. 3 .



Mässa i julnatten

24.12 kl. 23 i Johanneskyrkan, Högbergsg.12 och

kl. 23.30, Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.



Julotta

25.12 kl. 7 i Grankulla kyrka, Kavallvägen 3. Graziakören medverkar. Julkaffe i övre salen,

de vackraste julsångerna.



Julotta i Mataskärs kapell

Ons 25.12. kl. 8, Mataskärsv. 3, Fanny Hellström, solosång.



Julpsalmsmässa

Sön 29.12 kl. 12.15 i Esbo domkyrka Kyrkparken 5 Kom och sjung de härliga julpsalmerna ännu en gång! Kyrkkaffe i Sockenstugan. Johan Krogius, solosång.