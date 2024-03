Måltidsgemenskap och lek bästa sättet att förebygga fördomar

Welcome, Välkommen, Dobro pozhalovat säger Minna Njumbe Njikang, Patricia Högnabba och Emma Gustafsson varje torsdag i Matteuskyrkan.

Det mångkulturella Östra Helsingfors får ofta synlighet när det gäller olika former av utmaningar.

– Vi tror att måltidsgemenskap och lek är det bästa sättet att förebygga rasism och fördomar, säger kyrkoherde Patricia Högnabba i Matteus församling.

Tillsammans med sina kollegor i det ryska och engelskspråkiga församlingsarbetet, som bägge verkar sida vid sida med den svenskspråkiga Matteus församling i Matteuskyrkan, har hon dragit igång ”Afterwork i Matteus”. I korthet handlar det om att erbjuda en förmånlig middag samt barnpassning varje torsdag kväll under våren – på tre språk.

– Det är kristendom ur ett bredare perspektiv. Vi ville alla erbjuda något konkret för våra församlingsbor för att underlätta deras vardag. Torsdagskvällarna är en kravlös kristen gemenskap. Du måste inte delta i bibelstudium för att komma och äta eller låta barnen stanna på barnpassningen någon timme.



Program eller egen tid

För den som önskar är det möjligt att stanna och umgås i Matteuskyrkan också efter maten. Minna Njumbe Njikang, som jobbar med projekt inom den engelska församlingen, håller stickcafé varje torsdag – eller Knitting Café eftersom huvudspråket är engelska.

– Man kan ta med sitt eget handarbete eller få hjälp att börja på något – vi har garn och olika stickor och nålar. Här finns också människor som kan hjälpa dig sticka en häl.

Det är också okej att bara komma och umgås, dricka kaffe eller te.

– Min dröm är att vi ska kunna erbjuda program för hela familjen, och för olika ålders människor, under samma kväll. Att ingen ska behöva sorteras in i olika fack på grund av ålder. Förra veckan hade jag en soffa full med tonåringar men också äldre personer, mera som far- och mormödrar på caféet. Och en man.

Också det ryska arbetet erbjuder kvällsprogram på torsdagar, liksom även Matteus.

– Vi ordnar bland annat föreläsningar för föräldrar eftersom det är något som församlingsborna frågat efter. Också Voice-kören övar på torsdagar och bönegruppen Molnet samlas, men det är alltså inte ett måste att delta i programmen bara för att man kommer och äter eller använder sig av barnpassningen, säger Högnabba.

Sista torsdagen i maj blir det vårbuffet och allsångskonsert med Emma Gustafsson, som också kommer fungera som koordinator för torsdag kvällarna under hösten.

– Jag tycker det är viktigt att man ska få komma till kyrkan och bara hänga. Träffa människor, kanske lära känna någon ny, säger Gustafsson.

Minna Njumbe Njikang har en vision av att det kommer bara mer och mer människor till Matteuskyrkan hela tiden.

– Folk har hittat hit, också många sådana som inte går i kyrkan annars. Här finns en bra anda av samarbete och alla sorters människor är på riktigt välkomna.

Matteus Afterwork

– Varje torsdag 2024, med sommaruppehåll.

– Middag kl. 17–18:30. Pris: 3 euro/person. Barn under skolåldern äter gratis.

– Möjlighet till några timmars gratis barnpassning – antingen för att uträtta egna ärenden eller så kan du delta Matteus kvällsprogam för vuxna.

– Föreläsningar: 11.4 Föreläsning om våld bland barn och unga. 16.5 Barn och ungdomars psykiska hälsa. 2.5 Sorg som en del av livet kl. 18.

– Mera info på helsingforsforsamlingar.fi/matteus

– Verksamheten har fått stöd av Svenska Kulturfondens Hallå Två-projekt.