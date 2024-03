Gud har aldrig sagt att mörkret är gott – Gud är ljus och Jesus vår vän i mörkret

En stor påskhare i choklad var det första jag såg då jag kom till affärens godisavdelning en kväll i slutet av februari. Här firar vi tidigt, tänkte jag för mig själv. Runt haren fanns glada påskägg i olika färger. De gula kycklingarna tittade fram här och där i hyllan.

Kontrasten blev ganska stor för mig eftersom jag samma dag samtalat med en person som hade det mycket jobbigt.

– Hur går mörkret och ljuset ihop, tänkte jag medan jag plockade varorna genom självbetjäningskassan. Går de alls ihop?

Jag tror att de allra flesta av oss har både ljus och mörker med oss i livet. Det finns dagar då livsenergin flödar och det känns lika ljust som om midsommaren. Sådana dagar är verkligen värda att ta vara på och minnas. Men knappast någon får uppleva bara ljusa dagar. Till vår verklighet hör att möta också det mörka och svåra. Det ser visserligen olika ut i vars och ens liv. Men vi vet hur det kan kännas då ljuset försvunnit. Då kan natten bli lång och grubblandet börja.

I stilla veckan och under påsken söker vi svaren på de stora frågorna. Frågor om livet, meningen och lidandet. Det är frågor som vetenskapen inte kan svara på, utan som religionen och tron tar sig an. Gud är enligt Bibeln närvarande i allt liv. Gud finns i varje slag som mitt hjärta slår, i mitt medvetande och i min själ. Gud är den makt som har makt att vara till i allt som är till. Därför kan vi tro att vi har fått livet som en gåva och att varje människa är mycket värdefull. Och därför blir känslan att vi vill tacka livet för så mycket så påtaglig under de ljusa och fina dagarna.

Lidandet är en gåta. Många av Bibelns människor frågar sig precis som vi varifrån det kommer, varför det finns och hur länge det ska pågå. Alla vi som upplevt lidande i vårt eget och i andras liv står svarslösa inför de frågorna. Att lidandet skulle göra oss starka är det också många som betvivlar. Det finns därför heller ingen orsak att förhärliga lidandet.

Nej, ekvationen går inte ihop. Men på Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. För Gud har aldrig sagt att mörkret är gott. Gud är ljus och Jesus vår vän i mörkret.



Påskdagen är livets dag. Guds kärlek vann och vinner till sist. Kärleken och det goda får ett ansikte då den uppståndne Jesus möter sina lärjungar. Hans blick är varm och ljus. Vi är inte utelämnade åt vårt öde. Därför finns det en framtid och ett hopp. I tro på Guds kärlek och med varandras hjälp får vi ta en dag i taget och våga se framåt.

Bredvid mitt färgglada påskägg i choklad står nu ett enkelt, tomt kors snidat i trä. Så att jag inte ska glömma vem som är med mig.

Jag önskar dig en glad och välsignad påsk!