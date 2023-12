Knappt 64 procent av finländarna är medlemmar i kyrkan

Det innebär att knappt 64 procent av finländarna är medlemmar i lutherska kyrkan vid årsskiftet. För ett år sedan var motsvarande andel 65 procent. Det exakta antalet medlemmar i kyrkan var 3 620 939 i slutet av år 2022.





20–40-åringar är den mest rörliga gruppen



Under januari-november 2023 inträdde 19 854 personer i kyrkan. 37 524 personer lämnade kyrkan. Fram till slutet av november hade 20 339 barn under 1 år döpts. Antalet avlidna var 43 935.



Närmare en fjärdedel av de som har inträtt i kyrkan under året är i åldern 30–39 år. Största delen av utträdena ur kyrkan sker i åldersgruppen 20–29 år, var tredje person som utträdde hör till den åldersgruppen.









Konfirmandundervisningen syns i någon mån i dop och inträden



– Konfirmandundervisningen syns i någon mån som bakgrundsfaktor i såväl antalet döpta som i antalet inträden. Under det här året har över tusen unga döpts i samband med skriftskolan och över 1 500 konfirmander har inträtt i kyrkan, säger forskare Veli-Matti Salminen på enheten Kyrkans forskning och utbildning.



Antalet medlemmar som utträdde ur kyrkan under 2023 uppskattas till ca 57 000 då de för ett år sedan var ungefär 63 000. Antalet döda uppskattas vara på samma nivå som i fjol och uppgå till ca 49 000.



– Finlands första religionsfrihetslag firade under året 100 år. Religionsfriheten är en av den västerländska demokratins hörnstenar. Också i ett mångreligiöst samhälle är evangelisk-lutherska kyrkans ställning fortsättningsvis speciell om man ser till medlemsantalet, säger Veli-Matti Salminen.