Konfirmandundervisningen får vitsordet 9

Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander.

Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen. Av dem skrev 926 in sig som medlemmar i kyrkan och 708 döptes under konfirmandtiden. Enligt den statistik som fortfarande uppdateras har redan över tusen unga skrivit in sig i kyrkan i år.

De unga ger konfirmandundervisningen skolvitsordet 9–. De högsta poängen får påståendena ”jag var trygg”, ”jag fick vara mig själv”, ”jag hade det bra i skriftskolan” och ”vi hade en bra sammanhållning i vår konfirmandgrupp”.

Maximilian Malmsten från Ingå deltog i konfirmandundervisningen i somras och tycker att konfirmationstiden var rolig och beskriver konfirmationen som ”häftig”.

– Det var högtidligt i kyrkan och roligt att fira tillsammans med alla efteråt, säger Malmsten.