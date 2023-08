Jani Edströms råd till sitt yngre jag: "Ta auktoriteter med en nypa salt"

Jan ”Jani” Edström, 62, har en lång rad goda råd till både sig själv som 20­åring på åttiota­let, men också till andra 20-­åringar.

Men först: Vad gjorde Jani Edström själv, upp­vuxen i en pastorsfamilj inom baptiströrelsen i Jakobstad, när han var 20?

– Det var 1980. Då gjorde jag min militärtjänst­ göring i Vasa garnisons musikkår, jag åkte till Kalifornien för att studera teologi på American Baptist Seminary of The West i Berkeley. Och sedan var jag ungdomspastor i Betaniakyrkan i Jakobstad. I Finland började jag studera teo­ logi först när jag var 22.

Vilket råd skulle du ge ditt 20-åriga jag?

– Det är inte mycket jag skulle göra annorlun­da, utan mera go for it! Ta dina chanser när du får dem och våga pröva på nya saker. Vidga di­na vyer så mycket som möjligt. Mitt år i USA var väldigt viktigt. Jag kunde bekanta mig med olika sätt att leva och tänka och olika sätt att göra teologi.

Var det naturligt inom baptismen på den tiden att det var USA som gällde?

– Nej. Men det fanns en liten rörelse inom bap­tismen i Svenskfinland som har haft blickarna utåt och sett värdet av internationella kontak­ter. Min pappa (baptistpastor Rafael Edström, 1927–2017) hörde väl till dem.

Var du själv konservativare då än du är i dag?

– Både och. Det fanns en bokdisk i Betaniakyr­kan i Jakobstad och någon hade skaffat dit en bok av Jim Wallis som jag läste; han var en fram­stående kristen samhällskritiker. Jag var öppen för samhällskritik, fast jag inte hade någon po­litisk mognad. Men sedan var jag ganska kon­servativ i personmoraliska frågor, det hade man ju fått med sig.



Det råd Jani Edström gärna skulle ge både sig själv som 20­-åring och andra är att inte vara rädd att omvärdera efter hand.

– Trots att du anser att du har rätt, trots att du kanske har starka åsikter i vissa frågor, så var inte rädd att omvärdera dem när du blir äldre och tar in nya intryck.



Jani Edström är i dag timlärare i religion vid Brändö gymnasium i Helsingfors.