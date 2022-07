Hänförda av skaparkraften

Alprosparken i Haga i Helsingfors var full av folk. Trots trängsel på de smala trägångarna var atmosfären rofylld. Alla gav rum åt varandra och väjde för dem som stannade upp eller fotograferade. Brudparet som skulle ta bröllopsfoton hade inte kunnat välja en bättre inramning.



Min goda vän och jag stannade upp och lät oss hänföras av det lilla. Vi följde med biet som tog för sig av ett dignande överflöd och sen plötsligt flög vidare. Vi iakttog hur knopparnas mörkare färg övergick i en ljusare ton då blommorna slagit ut och hur vackert veckade blad hade stråk av rosa i annars nästan genomskinliga, vita kronblad.



Och vi hänfördes av det stora. Tysta stod vi på den högsta punkten där man ser nästan hela trädgården. Hur kan så många olika färger och nyanser bilda en så fulländad helhet? Hur många olika sorters rododendron finns det egentligen? Vad är det för skillnad på rododendron och azaleor?



Vi upptäckte parken så sent som förra året. Då tog vi så många bilder att vi nu bestämde oss för att bara ta en selfie och sedan lägga undan kamerorna. Vi ville bara njuta och vara helt närvarande i stunden. Men, det gick inte. Vi tog bild efter bild, fast vi visste att inte ens de bästa kamerorna helt kan återge blomsterprakten. Orden räcker inte heller till för att beskriva skönheten. Och, det är väl just så det är. När vi upplever något stort (eller smått) som vi fascineras av räcker sällan orden till. Vissa saker bara måste upplevas.



Men, bättre sent än aldrig. Jag är glad över att jag nu upptäckt parken. Lyckligtvis talade så många om den att jag blev nyfiken. Jag förstod (till slut) att stora skaror av människor i alla åldrar och av alla slag inte söker sig till platser utan orsak. Att platsen har något extra. Och att den inte helt kan beskrivas, utan måste upplevas. Det jag upplevde kan närmast beskrivas som en injektion av Guds fantastiska skaparkraft.



Frågan jag bär med mig hem: Hur mycket och vad missar jag för att jag inte vill, vågar eller orkar se och prova på det som är nytt och ovant?

Helena Salenius jobbar med skolfrågor och konfirmandarbete på Kyrkans central för det svenska arbetet.