Candelin fälld för skattebedrägeri

Pengar avsedda till välgörenhet som kanaliserats via ett privat konto är beskattningsbar inkomst. Det slår Österbottens tingsrätt i Karleby fast och dömer Johan Candelin för grovt skattebedrägeri till villkorligt fängelse.

Det handlar totalt om 537 000 euro som de schweiziska organisationerna Hilfe für Mensch und Kirche och Christliche Ostmission samt Evangelical Fellowship of Canada och Martyrkyrkans vänner under åren 2013 till 2019 betalt in till konton som Candelin förfogar över. Trots att de pengarna gått vidare till de ändamål som donatorerna förutsatt borde han ändå ha betalt 187 270 euro i inkomstskatt.

Beloppet har han redan betalt till skattemyndigheterna.

Domen, tio månaders villkorligt straff, har inget med Martyrkyrkans vänner att göra. I juli ifjol friades Candelin och MKV av hovrätten på alla punkter från åtal för penninginsamlingsbrott. Den domen har vunnit laga kraft. Den här gången gällde det Candelin personligen.

I en skriftlig kommentar till Kyrkpressen i mars meddelade Johan Candelin att han under åren 2013 till 2018 förmedlade utländska donationer främst från två vänner och deras organisationer för att rädda människoliv, skapa fred, förhindra våld mot kvinnor och hjälpa flyktingar med bostad och mat.

– Enligt givarna har förmedlingen gått till ändamål helt enligt deras önskemål. Uppdragen har utförts i samarbete med ett trettiotal rådgivare i olika delar av världen. Människoliv har räddats och hjälpen har kommit fram. Man har uppnått fred bland annat i Georgien och Colombia medan insatser gjorts även i Sahara, Pakistan och Israel, meddelade Candelin.

Att pengarna inte skulle ha gått till de ändamål som bidragsgivarna avsett ifrågasatte heller inte tingsrätten. Enligt domen anser också åklagaren att Candelin gjort ett omfattande välgörenhetsarbete på olika håll i världen och att haft relativt stora kostnader i samband med detta.

Tingsrätten tvivlar inte heller på att Candelin använt en del av medlen för att hjälpa flyktingar. Men även inkomster som man använder till välgörande ändamål, såsom exempelvis lån eller bistånd till flyktingfamilj, är skattepliktiga. Rätten anser att Candelin borde ha förstått att skatteplikten inte faller bort då man inte använder inkomsterna till förmån för sig själv.

Tingsrätten konstaterar dock att han borde ha varit medveten om att stora belopp inbetalats till konton som han ensam disponerade över och att han själv kunnat avgöra hur medlen användes. Därmed ser tingsrätten omständigheter som talar för ett uppsåtligt handlande i straffrättslig mening.

De enda pengar som Candelin använt för eget bruk är de summor han lyft i lön och arvoden. De beloppen har han deklarerat.

I en kommentar till Svenska Yle säger Johan Candelin:

– Jag är besviken och upplever att jag är oskyldigt dömd. Det är det enda jag vill kommentera.