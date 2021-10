Vaken igen? Du är inte ensam

En gång i tiden brukade Matias Gädda sova jättebra.

– När jag var i armén kunde jag somna på lastbilsflaket så fort bilen startade. Jag har till och med varit stolt över min sömn.

Sedan kom år 2002. Gädda kom hem från ett fredsbevarande uppdrag, gifte sig och flyttade ihop med sin fru och hade ett väldigt krävande arbete.

– Jag tror att mina sömnproblem var arbetsrelaterade. Jobbet tog mycket av min tid, min själ och mitt engagemang.

I september det året tror han att han inte sov över huvud taget. Gädda hamnade hos en läkare som blev arg för att han inte kommit tidigare.

– Han sa att jag förstört min sömnmekanik för resten av livet, men jag håller inte riktigt med honom.

Han blev sjukskriven ett par månader och fick först sömnmedicin och senare en medicin mot depression och ångest. Den har han fortfarande kvar som skyddsmedicin, men med en bråkdel av dosen.

– I normala fall sover jag bra numera, somnar på en kvart och sover hela natten. Men om jag blir stressad eller upprörd påverkar det genast sömnen, då hjälper inte ens medicinen.



Vad gör du när du ligger vaken om natten?

– Som kristen har jag förstås bett, eller lyssnat på den upplästa versionen av Bibeln i min Bibelapp. Det fungerar ibland.

Han har också en andningsövning som han brukar ta till – han andas djupt och långsamt, håller inne luften en stund och andas sedan ut långsamt.

– Jag är inte en sån som stiger upp om jag inte kan sova. Jag går inte upp och äter, jag dricker inte varm mjölk. Jag ligger med slutna ögon. Det här är ett råd jag kan ge: stig inte upp och börja inte titta på någon skärm.



Vad har du lärt dig av att ligga sömnlös?

– Att det inte är hela världen att ligga osoven en natt, alla har sådana nätter ibland av olika orsaker. Det är inget att stressa upp sig över, men man kan ta det lite lugnare nästa dag. Men låt det inte gå en vecka utan att du söker hjälp om du inte alls kan sova.

Minst sju timmar

– Sömnproblem är en mycket vanlig orsak till att människor söker hjälp hos arbetshälsovården. Upp till 10 procent av finländarna lider av långvariga sömnproblem, säger Petteri Hyrynkangas, arbetshälsovårdsläkare på Terveystalo.

På kort sikt kan nätter med för lite sömn leda till problem med minne och koncentration, att vi blir irriterade och att vår bilkörning påverkas på motsvarande sätt som om vi skulle ha druckit alkohol.

– Undersökningar har visat att långvariga sömnproblem påverkar livskvaliteten och kan öka risken för olika sjukdomar – till exempel depression, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Personer med långvariga sömnproblem löper också en ökad risk för olyckor, säger Hyrynkangas.

Därför lönar det sig att ta sömnproblemen på allvar. Människor är individer, och deras sömnproblem kan också ha många olika orsaker.

– Men för många kan det vara så att de helt enkelt har för lite tid att sova. Få av oss klarar sig med mindre än sju timmars sömn, och en del kan behöva nio timmar.

En regelbunden sömnrytm är också viktig – alltså att vi går och lägger oss och stiger upp ungefär vid samma tid varje dag.

– Jag brukar också uppmana patienterna att vara uppmärksamma på aktiviteter under dags- och kvällstid som kan störa sömnen. Det har talats mycket om att smarttelefoner kan påverka sömnen negativt, men samma sak gäller alkohol och kaffe sent på kvällen. Och även om fysisk aktivitet tidigare på dagen kan hjälpa oss att somna bättre på kvällen kan effekten bli den motsatta om man tränar för sent på kvällen.

Prioritera kvällsrutinerna

– Sömnlöshet är faktiskt en del av livet. Jag tror vi glömmer att det är normalt att ha perioder när vi sover sämre, säger Heidi Bergman.

Även om vi bara sover en tredjedel av dygnet återspeglas de övriga två tredjedelarna i hur vi sover. Vår sömn påverkas om nervsystemet går på högvarv, och Bergman påminner om att det inte bara behöver handla om utbrändhet utan också kan röra sig om vanlig vardagsstress.

– Jag tror att vi är lite rädda att berätta om vår sömnlöshet. Det finns en skam kring det, tänk om någon tror att jag mår dåligt?

Numera äter hon sömnmedicin i lägsta dosen.

– Nu klarar jag av att gå till jobbet och känner mig som en människa.

Om man testat hemmaknepen – till exempel att röra på sig utomhus under dagen, ha det svalt i sovrummet och ha lugna kvällsrutiner – utan att få hjälp tycker Bergman att man ska kontakta vården.

För henne fungerar det inte att ligga kvar och vrida sig i sängen, då stiger hon hellre upp och gör något annat en stund.

– Det kan vara att ta fram en bok, gå och diska eller måla.

Hon har lärt sig att hon somnar bättre om hon först tröttar ut hjärnan genom att fokusera på annat än sömnen – till exempel en bok eller ett spel på telefonen. Om det i stället är hjärnan som är trött medan kroppen är uppe i varv försöker hon göra avslappningsövningar eller stretcha.

– Det är bra att ha metoder att ta till även om ingen av dem är vattentät. Olika strategier kan få oss att känna att vi kan påverka situationen, och utan dem förlorar vi lätt hoppet.

Att förbereda sig inför nattens sömn genom speciella kvällsrutiner hjälper oss att varva ner.

– Men hur många sätter en timme på att förbereda sitt sovande? Kroppen är sekundär – tills den inte fungerar längre.