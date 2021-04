Då coronabegränsningarna kom tog LFF till radion

Radio LFF är den enda svenskspråkiga kristna radiokanalen i Finland och den hörs på frekvensen 98,0 megahertz i norra svenska Österbotten samt på webben.

– Radiokanalen började för cirka trettio år sedan men har fört en tynande tillvaro de senaste åren. När vi skulle lägga ner den protesterade de äldre lyssnarna, säger LFF:s verksamhetsledare Per-Ole Hjulfors.

Reaktionerna från lyssnarna uppmuntrade i stället LFF att ansöka om en ny koncession. Flera andra aktörer sökte också koncessionen på samma frekvens, men statsrådet avgjorde till LFF:s favör. Koncessionen gäller nu till utgången av 2029.

– I vår ansökan om koncessionen skrev vi vem vi är, vad vi gör och vad vi tänker: Vi är en radiokanal som vill sända kristen bibelundervisning, andakter, möten och gudstjänster. Vi är mera en talradio än en musikradio, säger Vesa Pöyhtäri, ansvarig redaktör.

Beslutet motiverades med att LFF visat att man har kunskap att producera goda program och har en trogen lyssnarskara.

Anställda blev radioredaktörer

När coronrestriktionerna kom för ett år sedan stannade all verksamhet inom föreningen upp. Då blev radiosändningarna räddningen.

– Mitt i allt blev vi anställda radioredaktörer. Radion upptar nu en stor del av vår arbetstid och varje vecka diskuterar vi nya programidéer, säger Hjulfors.

I början av detta år anställde LFF Lennart Ahlvik som mediaassistent för att sköta tekniken och utveckla radioverksamheten.

Från att i första hand ha sänt stormöten och sammankomster från bönehusen samt några veckovisa andakter har radion utvecklats till dagliga sändningar från halv sju till klockan 22. Det är lunchprogram, personintervjuer, förbönsprogram, ungdomspoddar, undervisning, högläsning ur Bibeln och ur andra böcker.

En del program är också på finska. Programmen varvas med musik som i första hand är inspelad av folk från väckelsen.

– Radion passar bra för LFF:s syfte att utveckla missions- och väckelseverksamheten, säger Ahlvik.

Förutom de anställda engagerar radion många frivilliga. Femton personer, inklusive de anställda, gör program. Till det kommer drygt femtio frivilliga i radioredaktionsrådet, i en teknisk grupp och andra funktioner.

– Speciellt andakterna och barnprogrammen görs av frivilliga, säger Ahlvik.

Svårt hitta svenskt ljudmaterial

Pöyhtäri konstaterar att det är svårt att hitta svenskt ljudmaterial för radion i Finland.

– Gudstjänster finns, men bibelundervisningar samt kyrkohistoriska och dogmatiska föreläsningar är svåra att hitta. Sådant skulle vi gärna sända mer av, säger han.

– Det gäller att producera själva, säger Hjulfors.

Nu har radion fått tillgång till material från Kyrkhelgen och en del av det ska man sända.

– Radions huvudbudskap är att föra ut det som vår Herre har gett. Även om det är en kristen radio så är det inget smörgåsbord där alla synsätt får komma till tals. Bibeln och bekännelseskrifterna sätter gränser för budskapet vi sänder, säger Pöyhtäri.





Lennart Ahlvik är nyanställd ljudtekniker

Samarbetar ni med organisationerna inom Suomen Teologinen instutuutti också inom ramen för radion?

– Deras teologer intervjuas ibland och de håller också bibeltimmar. Vi använder oss gärna av konservativa lutherska teologer, säger Pöyhtäri.

En utmaning är att få balans i musikutbudet.

– Vi spelar gärna musik som spelats in i bönehusen och CD-skivor som folk i väckelsen spelat in. Men den är ju begränsad. Nu har vi också licens att spela Gramex-belagd musik. Den utgör ändå högst hälften av musiken, säger Pöyhtäri.

Han understryker vikten av att musiken läro- och stilmässigt ska passa in i budskapet de predikar.

– Budskapet är viktigast. Det är känsliga frågor och vi försöker skapa ett brett utbud.

Radio LFF har en räckvidd på cirka 50 kilometer från Jakobstad. I Jeppo börjar det höras dåligt, men det finns de som hör kanalen i Kalajoki. Via internet har radion många lyssnare i USA, Sverige, Norge och Ryssland.

Hur många som lyssnar på radiosändningarna har man inga siffror på.

– Under veckan är det hundratals som lyssnar via internet. Och under stormötena växer antalet till flera tusen. På goda grunder gissar vi att det i varje gård där äldre människor från väckelsen bor finns en radio inställd på Radio LFF:s frekvens. Men också yngre lyssnar, säger Pöyhtäri.

Mixerbordet försvann

Sändningarna från studion i Jakobstad är bandade medan sammankomsterna från bönehusen är direktsändingar.

– Tanken är att jag ska göra direktsändningar, men jag inte hunnit ännu. Det finns möjlighet att utveckla hur mycket som helst, säger Ahlvik.

Nyligen investerade man i ett nytt mixerbord som gör det lättare att sända direkt. Men bara några dagar efter att det installerats var det inbrott i studion och mixerbordet och annan teknisk utrustning försvann.



Programmet samt en presentation av sändningarna finns på förbundets hemsida lff.fi. Där finns också en länk till internetradion.