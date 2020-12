Videohälsningar och utomhusjulböner – så här firar vi julen i år

Julens program får nya former för att så många som möjligt tryggt ska kunna vara med. Och får man inte samlas blir det många videohälsningar istället.

Bland annat De vackraste julsångerna görs i år i en annorlunda tappning i Kristinestads svenska församling. Vid Kristinestads kyrka sjungs julen in med en kort sångstund utomhus i kyrkparken kvällen före julafton 23.12 klockan 18. Samtidigt finns det möjlighet att ge kollekt till Finska Missionssällskapets julinsamling.

– Vi kommer att pynta med lyktor i kyrkparken, men den som vill får också gärna ta med egen lykta, säger ungdomsarbetsledare Jeanette Ribacka-Berg.

I Lappfjärd sjungs julsånger i mellandagarna på församlingens traditionella julfest, som i år flyttas från församlingshemmet till kyrkan och får ny form. Den firas söndag 27 december klockan 18.

– Det blir mer som en julkväll, för att vi ska kunna ha mer utrymme och det ska kännas tryggare att komma.

På programmet står även körsång, hälsningar från församlingens missionärer och andakt av kyrkoherden. I Sideby sjungs De vackraste julsångerna efter jul i samband med gudstjänsten på trettondagen 6.1. klockan 15.





Julböner traditionellt och utomhus

Julbönerna på julafton hålls på traditionellt vis, men med behörigt avstånd i kyrkorna. Nytt för i år är två korta julböner utomhus, en vid Kristinestads kyrka och en vid Lappfjärds kyrka. Tanken är att erbjuda alternativ för att det inte ska bli trängsel i kyrkorna. Utomhusjulbönerna blir samlingar kring krubban, med bekanta psalmer och julsånger och julens evangelium. Huvudmålgruppen är barnfamiljer, men alla är välkomna.

– Vi hoppas ju att vi får samlas flera än 20 personer över julhelgen och därför vill vi erbjuda alternativ så att alla har möjlighet att gå tryggt på någonting, säger Jeanette Ribacka-Berg. Också de som kanske inte känner sig trygga att sitta i kyrkbänken tillsammans med andra just nu ska kunna delta.

På annandag jul ordnas en internationell julkväll i Kristinestads kyrka klockan 19. Den bjuder på sång och musik och korta inslag på olika språk.





Videohälsningar och dagklubbens lucia på trappan

Under advent och jul vill församlingen också satsa på att vara extra aktiva på sociala medier. Varje lördagskväll i advent sänder de till exempel ut en helgmålsbön via Facebook och även på julafton publiceras en andakt på sociala medier. Programmen i Kristinestads kyrka kan man lyssna på hemifrån i realtid, via ljudfil på webbsidan.

Det blir en annorlunda jul också för dem som jobbar i församlingen.

– Inför jul har det hört till att vi från diakonin besökt alla äldreboenden. Nu kan vi inte göra som tidigare. Vi skickar hälsningar, men vi går miste om de värdefulla människomötena, säger tf. diakon Inga-Lene af Hällström.

Diakonin når många äldre människor. Diakonissan Siv Hellman tycker det skulle vara viktigt att de också får ta del av julens program.

– De är sällan på Facebook. Där krävs det kanske att yngre hjälper dem att få delta i det som församlingen erbjuder, säger hon.

Dagklubben har också fått hitta kreativa lösningar på julfirandet, berättar ledande barnledare Christina Caldén-Back.

– Vi kommer att ha en Luciamorgon i församlingshemmet i stan och Luciasång på dagklubbens trappa i Lappfjärd – där får föräldrarna stå ute och ta del av dagklubbens Lucia, berättar Caldén-Back. Så lite adventsprogram med begränsat antal deltagare blir det trots att vi inte kan samlas till en traditionell barnens julfest.





Kyrkoherden hälsar

– Vi vet att denna jul kommer att bli en annorlunda jul. Mitt i all oro, förvirring och ständigt fluktuerande coronadirektiv får vi ändå söka vår julefrid hos Jesus. Han kallas i Matteus 1:23 Immanuel (Gud med oss). Julens budskap är alltså att Gud själv kommer till oss och är med oss hela tiden. Vi vet inte vad framtiden bär med sig, men vi vet Vem som bär framtiden. Jag önskar er alla en välsignad jul! hälsar kyrkoherde Daniel Norrback.